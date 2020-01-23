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Две частные компании заблокировали 2,3 млрд грн "Укртрансгаза" по судебному делу 2007 года

Две частные компании заблокировали 2,3 млрд грн Укртрансгаза по судебному делу 2007 года

"Укртрансгаз" обратился к ГБР и НАБУ с просьбой не допустить потери госкомпанией 2,3 млрд грн

Частные компании ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест" и ЗАО "Укрэнергосбыт" заблокировали 2,3 млрд грн государственного предприятия "Укртрансгаз".

В частности, деньги были заблокированы на счетах госкомпании во исполнение судебного решения, вынесенного Арбитражным судом Киева 12 июля 2007 года, сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

В государственном предприятии расценивают такое решение как неправомерное, а совместные действия двух частных компаний — такие, которые могут иметь признаки мошенничества.

В связи с этим "Укртрансгаз" обратился с заявлением к Государственному бюро расследований и Национальному антикоррупционному бюро Украины с просьбой не допустить завладения деньгами АО.

При этом в госкомпании предупредили, что сейчас блокировка денежных средств и их незаконная растрата может негативно повлиять на стабильность работы по обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона.

"Ведь после завершения анбандлинга, с 1 января 2020 года компания выполняет функцию Оператора газовых хранилищ и налаживает все необходимое техническое взаимодействие с юридически отделенным ООО "Оператор ГТС Украины" по поддержанию надежного и бесперебойного транспортирования природного газа потребителям", — подчеркнули в "Укртрансгазе".

Со своей стороны юристы госпредприятия прилагают все усилия для защиты экономических интересов компании и обжалования неправомерного судебного решения по делу.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла окончательное решение о сертификации ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), которое, как планируется, с 1 января 2020 года начнет полноценно работать в качестве нового оператора украинской ГТС.

Как известно, обновленная модель анбандлинга НАК, соответствующая требованиям Третьего энергопакета, была принята с целью создания возможности для подписания нового договора на транзит российского газа через территорию Украины.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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