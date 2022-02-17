Двухтактный подвесной лодочный мотор Parsun T9.8BMS

Для того чтобы быстро и комфортно передвигаться по водной глади на своей лодке, вам необходимо определиться с мотором, который на нее будет установлен. Это ответственный выбор, стоимость оборудования довольно высокая и именно от его параметров зависит то, насколько комфортным будет выход на воду. Многие эксперты рекомендуют обратить внимание на подвесной лодочный мотор Parsun T9.8BMS. Если вы отдаете предпочтение данной модели двигателя, то получаете отличное сочетание небольшого веса, компактности, тихой работы, экономичности и оптимальной производительности агрегата.

Основные преимущества двухтактного моторного двигателя Parsun T9.8BMS

Прежде всего, эта модель навесного лодочного силового агрегата имеет оптимальною цену. На сайте kapitan.ua вы получите выгодное предложение по цене и долгосрочную гарантию качества. Так как двигатель пользуется большим спросом, то его неоднократно проверяли и испытывали эксперты. Модель всегда получала множество положительных отзывов и рекомендаций, ведь действительно заслуживает внимания покупателей. Производитель смог собрать в одном агрегате все самое необходимое. Доказательством этого являются впечатляющие характеристики:

Мощность 9,8 л.с.

Вес двигателя всего 26 кг.

Рабочий объем 169 куб. см.

Достигает максимальных 6000 оборотов в минуту.

На холостом ходу обороты снижаются до 900-1000.

Может работать на бензине А-92 и А-95.

Топливный бак емкостью 12 литров.

Максимальный расход 5.1 л/ч, средний расход около 2.6 л/ч.

Производится данная модель китайской корпорацией Parsun Power Machine, она заслужила доверие покупателей по всему миру. Двигатель получает гарантию сроком на 36 месяцев, это уже говорит о его надежности и долговечности. В целом это надежный силовой агрегат, с которым во время эксплуатации не возникает никаких проблем. Запуск и управление выполняется в ручном режиме, установлены проверенные временем и простые в обслуживании механизмы.

К основным преимуществам можно отнести легкость двигателя, простоту его установки и эксплуатацию. Во время работы даже на максимальных оборотах издает не очень много шума, в сравнении с конкурентами. Мощности вполне достаточно для того, чтобы комфортно передвигаться на максимальной скорости против течения и ветра. Подходит этот агрегат для установки, как на надувные, так и каркасные лодки. Покупатели и эксперты определили ряд неоспоримых преимуществ агрегата:

Хорошая тяга.

Простота ремонта и обслуживания.

Высокий крутящий момент.

Оптимальная стоимость в сравнении с конкурентами.

Экономичность.

Устойчивость ко всем факторам окружающей среды, в любое время года.

Небольшие размеры и вес.

Еще одним важным преимуществом этой модели является то, что здесь очень эффективная система охлаждения. Если вам приходится долго перемещаться на воде, то большинство двигателей будут со временем перегреваться и требовать отдыха. Если вы отдали предпочтение модели Parsun T9.8BMS, то перегревов здесь не увидите, даже при многочасовых заплывах работает агрегат без перебоев. Конечно же, из-за отсутствия постоянных перегревов увеличивается и срок службы двигателя.

Именно по этим причинам лодочный двигатель Parsun T9.8BMS пользуется большим спросом среди профессионалов и любителей. За небольшие деньги вы получаете практически идеальный агрегат, который будет служить годами и не создаст проблем.

Как купить Parsun T9.8BMS

При покупке двигателя необходимо обращаться к официальным дилерам, только тогда можно быть уверенным в оригинальности оборудования. Также только в этом случае вы получите оптимальную цену и долгосрочные гарантии качества. Важно получить официальную гарантию производителя, в случае брака на протяжении 3 лет вы можете обратиться в сервисный центр и восстановить двигатель, либо же получить его полную замену. Более того, в хорошем магазине вас проконсультируют и ответят на любые вопросы, что очень помогает при выборе.