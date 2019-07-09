Экономика энергетики: менее двух центов за киловатт-час солнечной электроэнергии

В США произошли два события в мире энергетики, точнее, они происходят сейчас, на наших глазах. Эти события может быть и не эпохальные, но весьма значительные. Оба связаны с компанией 8minute Solar Energy, «крупнейшим независимым девелопером солнечных электростанций» в США (кстати, 8 минут – время, за которое солнечный свет доходит до Земли).

Глава этой компании недавно заявил следующее: «Кто в здравом уме сегодня станет строить новую пиковую газовую электростанцию? … Сегодня я могу побить газовую пиковую электростанцию в любой точке страны с помощью солнечной электростанции, оснащенной накопителем энергии. Мы вдвое дешевле».

Сегодняшние события подтверждают его слова.

Первое.

Коммунальная компания Лос-Анджелеса (Los Angeles Department of Water and Power — LADWP) планирует закупить 400 МВт солнечной энергии (переменный ток) на 25 лет по цене 1,997 цента за киловатт-час. Это самая низкая цена на солнечную электроэнергию в США.

Разработчиком проекта Eland Solar & Storage Center, который будет поставлять эту энергию, является как раз компания 8minute.

Калифорния, как известно, намеревается перейти на 100% чистую электроэнергию к 2045 году, и у Лос-Анджелеса есть свои собственные цели и программы, например, стать углеродно-нейтральным к 2050 году. Соответственно, сбытовые компании штата должны закупать возобновляемую энергию, и, как оказывается, это еще и выгодно.

В данном случае предложение не ограничивается солнечной генерацией. Солнечная электростанция комбинируется с гигантским «четырёхчасовым» накопителем энергии 200МВт/800 МВт*ч, что добавляет к стоимости закупаемого киловатт-часа всего 1,3 цент. То есть цена киловатт-часа, выдаваемого солнечной электростанцией, оснащенной накопителем энергии, составляет всего 3,3 цента за киловатт-час.

По проекту не предусмотрено увеличение цены в течение 25-летнего срока (нет «инфляционных оговорок»), что дополнительно доказывает, что подобные условия даже близко не бьются другими технологиями генерации.

Объект должен начать работу в 2023 году. По оценке Министерства энергетики США, стоимость киловатт-часа (LCOE), вырабатываемого газовой электростанцией (не пиковой!), запускаемой в том же году, составит 4-4,3 цента за киловатт-час, то есть более чем в два раза выше цены, предлагаемой в данном случае солнечной генерацией…

Разумеется, при оценке экономики солнечной электростанции в данном американском случае нужно учитывать 30-процентный налоговый вычет (investment tax credit), и тем не менее.

Второе.

Компания NV Energy, контролируемая миллиардером Уорреном Баффетом, заказала у 8minute строительство солнечной электростанции мощностью 300 МВт (переменный ток), комбинированной с накопителем энергии на 135 МВт/540 МВт*ч (Southern Bighorn Solar & Storage Center) в штате Невада.

Объект, который будет введен в строй также в 2023 году, «будет поставлять чистую электроэнергию по средней цене около 35 долларов США за МВт*ч [3,5 цента за киловатт-час], что ниже стоимости генерации на основе ископаемого топлива», — говорит Том Буттгенбах, президент и генеральный директор 8minute Solar Energy. «Для солнечной фотоэлектрической установки, включающей литий-ионную аккумуляторную систему на 540 МВт*ч, это действительно лучшие условия в отрасли».

Источник: elektrovesti.net

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