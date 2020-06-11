Експериментальний проєкт щодо надання платних послуг в установах виконання покарань запрацював ще у чотирьох СІЗО - Мінюст

«Від сьогодні доступна послуга «платні камери» у Харківському, Сумському та Старобільському слідчих ізоляторах, а також у Полтаві. Суть проєкту полягає в тому, що особи, узяті під варту, за відповідну плату мають можливість скористатися місцем у камері з поліпшеними побутовими умовами. Кошти, отримані від надання таких платних послуг, будуть спрямовуватися до спеціального фонду та у подальшому використовуватися для проведення ремонтів приміщень слідчих ізоляторів для створення належних умов тримання іншим особам, узятим під варту у звичайних (безкоштовних) камерах», - зазначила заступниця Міністра юстиції Олена Висоцька.

Вартість перебування у камері Харківського слідчого ізолятора за 1 добу становить 1000 грн з особи; за тиждень – 3500 грн; за місяць – 3750 грн. Сумського слідчого ізолятора: за 1 добу – 600 грн; за тиждень – 2000 грн; за місяць – 4100 грн. Старобільського СІЗО: за 1 добу – 750 грн; за тиждень – 2600 грн; за місяць – 3000 грн. У Державній установі «Полтавська установа виконання покарань (№ 23)», вартість за 1 добу становить 600 гривень з 1 особи; за тиждень – 2100 грн; за місяць – 3800 грн.

«Проєкт носить експериментальний характер та має довести або заперечити життєздатність ідеї забезпечення нормальних умов перебування всім ув’язненим при обмеженому державному фінансуванні. Ув’язнений зможе офіційно забезпечити собі більш комфорті умови існування за власним бажанням, адже має на це право, як і будь-яка інша особа, вина якої ще не доведена. Після вироку суду перебування у поліпшених камерах не передбачається», - додала Олена Висоцька.

Всього на даний момент до проєкту долучились 10 СІЗО.

Источник: minjust.gov.ua

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