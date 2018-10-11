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Експерт назвав найнебезпечніші місяці для гривні

Експерт назвав найнебезпечніші місяці для гривні

Те, що девальвація гривні продовжиться, не викликає сумнівів

За словами експерта Олексія Куща, найскладнішими місяцями для гривні стануть січень і лютий 2019 року, хоча падіння почнеться ще з грудня. За найсприятливішими прогнозами, гривня в цей період коштуватиме 29,5 грн/$.

Будь-яка девальвація має періоди падіння і періоди зростання курсу, і зараз гривня демонструє стабілізацію котирувань. Проте добрі часи для української нацвалюти не триватимуть довго, запевнив фінансовий експерт Олексій Кущ.

“Те, що девальвація гривні продовжиться, не викликає сумнівів”, – розповів Кущ. За його словами, найважчими місяцями для гривні стануть січень і лютий 2019 року, хоча падіння почнеться ще з грудня. За найсприятливішими прогнозами, гривня цей період коштуватиме 29,5 грн/$.

“Це якщо не підключаться ніякі несприятливі чинники – як то відмова МВФ від подальшої фінансової підтримки України або просідання сировинних ринків через санкції США проти Китаю”, – уточнив фінансовий аналітик.

Якщо ж втрутяться негативні фактори, то в цьому випадку НБУ і Мінфін розглядають курс гривні до долара навіть на рівні 40 грн/$ і 36 грн/$ відповідно. Щоправда, це максимальна глибина падіння гривні, уточнив Кущ, гірше бути не повинно, не в найближчому році, принаймні.

“Чому у нас зараз все так відносно добре з курсом? Просто ситуація на ринках стабільна (маються на увазі ціни на зерно та метал), банківський сектор завдяки жорсткому нагляду регулятора на курс не тисне, різких виплат Держказначейства з відшкодування ПДВ (що також могло б спровокувати попит на валюту – ред.) теж немає. Звідси і відсутність різких валютних стрибків”, – пояснив експерт.

Источник: http://pogliad.ua

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Темы: деньги

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