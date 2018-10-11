Експерт назвав найнебезпечніші місяці для гривні

Те, що девальвація гривні продовжиться, не викликає сумнівів

За словами експерта Олексія Куща, найскладнішими місяцями для гривні стануть січень і лютий 2019 року, хоча падіння почнеться ще з грудня. За найсприятливішими прогнозами, гривня в цей період коштуватиме 29,5 грн/$.

Будь-яка девальвація має періоди падіння і періоди зростання курсу, і зараз гривня демонструє стабілізацію котирувань. Проте добрі часи для української нацвалюти не триватимуть довго, запевнив фінансовий експерт Олексій Кущ.

“Те, що девальвація гривні продовжиться, не викликає сумнівів”, – розповів Кущ. За його словами, найважчими місяцями для гривні стануть січень і лютий 2019 року, хоча падіння почнеться ще з грудня. За найсприятливішими прогнозами, гривня цей період коштуватиме 29,5 грн/$.

“Це якщо не підключаться ніякі несприятливі чинники – як то відмова МВФ від подальшої фінансової підтримки України або просідання сировинних ринків через санкції США проти Китаю”, – уточнив фінансовий аналітик.

Якщо ж втрутяться негативні фактори, то в цьому випадку НБУ і Мінфін розглядають курс гривні до долара навіть на рівні 40 грн/$ і 36 грн/$ відповідно. Щоправда, це максимальна глибина падіння гривні, уточнив Кущ, гірше бути не повинно, не в найближчому році, принаймні.

“Чому у нас зараз все так відносно добре з курсом? Просто ситуація на ринках стабільна (маються на увазі ціни на зерно та метал), банківський сектор завдяки жорсткому нагляду регулятора на курс не тисне, різких виплат Держказначейства з відшкодування ПДВ (що також могло б спровокувати попит на валюту – ред.) теж немає. Звідси і відсутність різких валютних стрибків”, – пояснив експерт.

Источник: http://pogliad.ua

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