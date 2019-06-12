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Эксперт объяснила, кого в первую очередь берут на работу

Эксперт объяснила, кого в первую очередь берут на работу

При приеме на работу работодатели в первую очередь обращают внимание на личностные качества кандидата, опыт, умение системно мыслить. Анализируют, сможет ли работник научиться чему-то новому, рассказала Gazeta.ua эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

"Сертификаты о дополнительных курсах редко влияют на решение работодателей. Иногда компаниям легче за собственные деньги научить работника того, что необходимо для работы в них. Поэтому они даже создают корпоративные университеты. Это касается производственных предприятий, которые испытывают дефицит кадров. Им легче оплатить дополнительные курсы, чем искать новых людей на работу", - объясняет эксперт.

Часто работники записываются на курсы, потому что надеются получить большую зарплату или более высокую должность.

"Раньше это срабатывало для программистов. В то же время дополнительные курсы - необязательны. Они скорее помогают поднять самооценку, чем получить работу", - объясняет Татьяна Пашкина.

Бывают случаи, когда без сертификатов о повышении квалификации никак. Речь идет о сертифицированных врачей, бухгалтеров, строителей.

"Если больница закупает новое оборудование, понятно, что медработников будут учить, как правильно им пользоваться. У каждого ресторана или гостиницы свои стандарты качества, которым они обучают работников. С другой стороны, если учитель биологии хочет преподавать английский, должен проходить курсы за свой счет" , - заключает эксперт рынка труда.

Источник: gazeta.ua

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Темы: работа

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