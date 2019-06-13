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Эксперты Госкино проголосовали за запрет 2 сезона "Сватов" – СМИ

Эксперты Госкино проголосовали за запрет 2 сезона Сватов – СМИ

Одна из членов комиссии сказала, что если бы второй сезон перемонтировали и изменили фамилии героев, решение могло быть другим

За отказ в выдаче прокатного удостоверения второму сезону сериала "Сваты" производства ООО Киноквартал, конечным бенефициаром которой является президент Владимир Зеленский, проголосовали 15 членов экспертной комиссии Госкино. Об этом сообщает Детектор Медиа.

Один член комиссии выступил за выдачу удостоверения, двое заявили заранее о конфликте интересов, а один член комиссии не участвовал в заседании.

Представители группы 1+1 медиа спросили у членов экспертной комиссии об аргументах отказа, сообщает издание.

"Член комиссии Мария Гурская сказала, что в сериале государственные учреждения подписаны на русском языке, а некоторые вывески – на украинском, из чего создается впечатление, что Украина интегрирована в российское пространство", - говорится в сообщении.

Также она считает, что сериал развивает у украинцев комплекс неполноценности, унижает их достоинство, поскольку семья героев с украинской фамилией выглядит менее образованной, "деревенщиной", в отличие от семьи с русской фамилией.

По словам Гурской, если бы второй сезон перемонтировали и изменили фамилии героев, экспертная комиссия могла бы согласиться на выдачу прокатного удостоверения.

Член комиссии Сергей Оснач выразил возмущение тем, что одну из главных ролей в сериале исполняет "путинец" Федор Добронравов.

Глава Госкино Филипп Ильенко сказал, что официальное решение будет опубликовано сегодня, 13 июня.

Источник: liga.net

Новости портала «Весь Харьков»

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