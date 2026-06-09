Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:42
Просмотров: 79

Експорт агропродукції зростає: "Укрзалізниця" збільшила перевезення шроту та макухи на 16%

Експорт агропродукції зростає: Укрзалізниця збільшила перевезення шроту та макухи на 16%

За січень–травень 2026 року “Укрзалізниця” наростила експорт агропродукції, перевізши залізницею 1,295 млн тонн шротів і макухи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на RAIL.insider.

Цей показник на 16% перевищує обсяги відвантажень за аналогічний період минулого року.

Позитивна тенденція спостерігалася і безпосередньо у травні, коли залізничним транспортом на експорт перевезли 247 тисяч тонн макухи та шротів. Цей результат виявився на 3% вищим за показники попереднього місяця — квітня.

Паралельно з цим висхідний тренд за підсумками п’яти місяців зафіксовано і в сегменті експортних перевезень рослинної олії.

Попри те, що у травні обсяги транспортування цієї продукції дещо просіли і становили лише 133,6 тисячі тонн (що на 7% менше порівняно із квітнем), загальний результат з початку року залишається позитивним.

Так, залізничний експорт олії за січень–травень 2026 року сягнув 697 тисяч тонн, що на 0,13% більше, ніж за відповідний період 2025 року.

Нагадаємо, за підсумками січня та лютого 2026 року обсяги залізничних перевезень макухи і шротів на експорт сягнули майже 527 тис. т. Загальний показник експорту за два місяці поточного року виявився на 17,9% вищим, ніж за аналогічний період минулого року.

Джерело: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Прикордонники викрили «мототур» до кордону за 9 тисяч доларів США
Сегодня 10:45    48
Ексзакупівельника Міноборони судитимуть за 300 тисяч непридатних рукавиць для ЗСУ
Сегодня 10:34    61
Замість фронту – на продаж: прикордонники викрили військовослужбовця, який торгував дронами (ВІДЕО)
Сегодня 10:14    88
Розікрали державну шахту: Міненерго провело аудит скандального підприємства на Волині
Сегодня 10:03    74
"Дія" виявила фішинговий сайт і робить застереження
Сегодня 09:31    83
До проєкту приватної ППО долучилися вже 30 компаній – Міноборони
Сегодня 09:12    94
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 09:09    100
В українців масово виманюють гроші під виглядом працівників банку: як захиститись від аферистів
Сегодня 09:02    110
Українські дрони вже автономно збивають Shahed — масштабуємо перехоплювачі нового покоління
Сегодня 08:54    102
Брехня: «голлівудські зірки записали відеозвернення із закликом не голосувати за прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна»
Сегодня 08:48    95
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 