Экспорт электроэнергии в 2021 году сократился на 27%

Украина в 2021 году снизила экспорт электроэнергии на 26,5% (на 1,26 млрд кВт-ч) по сравнению с 2020 годом — до 3,5 млрд кВт-ч. Об этом свидетельствуют данные НЭК “Укрэнерго”

Поставки с “энергоострова Бурштынская ТЭС” в направлении Венгрии, Словакии и Румынии снизились на 16,7% (на 505,7 млн ??кВт-ч) — до 2,51 млрд кВт-ч.

Поставка электроэнергии в Польшу уменьшилась на 44,8% (на 664,5 млн кВт-ч) по сравнению с 2020 годом — до 819,6 млн кВт-ч.

Экспорт электроэнергии в Молдову снижен на 3,4% (на 5,7 млн кВт-ч) — до 161,4 млн кВт-ч.

В Беларусь и РФ поставки в 2021 году не осуществлялись (против 82,8 млн кВт-ч в Беларусь в 2020 году).

Кроме того, Украина в 2021 году снизила импорт электроэнергии на 25,9% (на 591,3 млн кВт-ч) по сравнению с 2020 годом — до 1,69 млрд кВт-ч. В том числе из Беларуси поставлено 1,18 млрд кВт-ч, Словакии — 308 млн кВт-ч, России — 101,9 млн кВт-ч, Венгрии — 66,4 млн кВт-ч, Румынии — 40,6 млн кВт-ч.

В рамках технологических перетеканий, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, в прошлом году из РФ поступило 53,1 млн. кВт-ч электроэнергии, из Беларуси — 0,4 млн кВт-ч.

Аварийные поставки за этот период из Словакии составили 4,1 млн кВт-ч, из Беларуси — 13,2 млн кВт-ч, в Беларусь — 0,4 млн кВт-ч, в Польшу — 9,4 млн кВт-ч.

Источник: elektrovesti.net

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