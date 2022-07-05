Электрический триммер для газона – какой выбрать?

Красивый ухоженный газон – мечта любого владельца загородного дома или приусадебного участка. Но содержать его в идеальном состоянии довольно сложно. На помощь придет универсальный инструмент – электрический триммер.

В отличие от популярных некогда газонокосилок, электрические триммеры обладают большей маневренностью и позволяют срезать траву в труднодоступных местах: под скамейками, у крыльца, между цветниками, вдоль забора. Многие потенциальные покупатели теряются в разнообразии моделей, поэтому важно ознакомиться с основными характеристиками.

Конструкция

Триммер – легкий удобный инструмент, с которым может справиться любой садовод. Он имеет простую конструкцию, состоящую из нескольких частей:

двигателя;

рукоятки;

механизма управления;

защитного вала;

штанги.

Все элементы связаны между собой, поэтому очень важно знать, где находится каждая из них. Это необходимо для того, чтобы вовремя обнаружить поломку и заменить деталь.

Еще один фактор, который необходимо учитывать при покупке – мощность. От количества Ватт зависит скорость кошения и продолжительность непрерывной работы. Прежде чем сделать выбор, необходимо решить, для какой цели приобретается триммер. Если предстоит работа с небольшой лужайкой и молодыми растениями, достаточно иметь агрегат с маленькой мощностью – 500-600 Вт.

Единственной особенностью можно назвать то, что двигатель у такого агрегата расположен внизу, поэтому нельзя пользоваться им в сырую погоду.

В то же время они более маневренные и легкие, хорошо справляются со сложными задачами – подрезают траву между клумбами.

Наибольшей популярностью пользуются модели, имеющие мощность до 1700 Вт. Такой инструмент сможет не только срезать любую траву, но и подровняет небольшие кусты. Кроме того, агрегат может работать при любой погоде. Единственным недостатком можно назвать тяжелый вес. Но справиться с газоном большой площади под силу только такой модели.

По типу питания триммеры делятся на

сетевые, аккумуляторные.

Косить траву сетевыми намного практичнее, они могут работать без перерыва довольно долго. Единственный минус – необходимость питания, которое обеспечивает удлинитель.

Аккумуляторные модели работают от батареек и подходят для небольших работ, пока действует заряд. Работать с такими инструментами удобно в тех местах, к которым сложно подвести напряжение. Можно иметь запасные батарейки, чтобы вовремя их заменить.

Итог

Триммер – это важная часть арсенала садовода. С его помощью получится всегда содержать свой участок в идеальном состоянии.