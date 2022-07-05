Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:00
Просмотров: 78

Электрический триммер для газона – какой выбрать?

Красивый ухоженный газон – мечта любого владельца загородного дома или приусадебного участка. Но содержать его в идеальном состоянии довольно сложно. На помощь придет универсальный инструмент – электрический триммер.

Электрический триммер для газона – какой выбрать?

В отличие от популярных некогда газонокосилок, электрические триммеры обладают большей маневренностью и позволяют срезать траву в труднодоступных местах: под скамейками, у крыльца, между цветниками, вдоль забора. Многие потенциальные покупатели теряются в разнообразии моделей, поэтому важно ознакомиться с основными характеристиками.

Конструкция

Триммер – легкий удобный инструмент, с которым может справиться любой садовод. Он имеет простую конструкцию, состоящую из нескольких частей:

  • двигателя;
  • рукоятки;
  • механизма управления;
  • защитного вала;
  • штанги.

Все элементы связаны между собой, поэтому очень важно знать, где находится каждая из них. Это необходимо для того, чтобы вовремя обнаружить поломку и заменить деталь.

Еще один фактор, который необходимо учитывать при покупке – мощность. От количества Ватт зависит скорость кошения и продолжительность непрерывной работы. Прежде чем сделать выбор, необходимо решить, для какой цели приобретается триммер. Если предстоит работа с небольшой лужайкой и молодыми растениями, достаточно иметь агрегат с маленькой мощностью – 500-600 Вт.

Единственной особенностью можно назвать то, что двигатель у такого агрегата расположен внизу, поэтому нельзя пользоваться им в сырую погоду.

В то же время они более маневренные и легкие, хорошо справляются со сложными задачами – подрезают траву между клумбами.

Наибольшей популярностью пользуются модели, имеющие мощность до 1700 Вт. Такой инструмент сможет не только срезать любую траву, но и подровняет небольшие кусты. Кроме того, агрегат может работать при любой погоде. Единственным недостатком можно назвать тяжелый вес. Но справиться с газоном большой площади под силу только такой модели.

По типу питания триммеры делятся на

  1. сетевые,
  2. аккумуляторные.

Косить траву сетевыми намного практичнее, они могут работать без перерыва довольно долго. Единственный минус – необходимость питания, которое обеспечивает удлинитель.

Аккумуляторные модели работают от батареек и подходят для небольших работ, пока действует заряд. Работать с такими инструментами удобно в тех местах, к которым сложно подвести напряжение. Можно иметь запасные батарейки, чтобы вовремя их заменить.

Итог

Триммер – это важная часть арсенала садовода. С его помощью получится всегда содержать свой участок в идеальном состоянии.

Перейти к списку новостей

 