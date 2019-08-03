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Электромобили могут подешеветь: производство лития превысило спрос и спровоцировало падение цен

Электромобили могут подешеветь: производство лития превысило спрос и спровоцировало падение цен

Аналитики прогнозировали, что количество электромобилей в ближайшие годы возрастет в разы, особенно в Китае. Однако пока что бума на рынке не происходит. Даже наоборот, наблюдается сокращение спроса на новые электромобили.

А вот добыча лития растет. Так, только в Австралии с 2017 года появилось шесть новых рудников. А Китай недавно заявил о снижении себестоимости производства лития, что однозначно окажет большее давление на бизнес по добыче лития.

Поэтому вполне ожидаемо, что в скором времени мы увидим снижение уровня производства аккумуляторов, которое, в свою очередь, замедлит расширение рынка электромобилей.

О конкретных цифрах говорить пока что рано. Однако точно понятно, что многие автопроизводители попытаются найти баланс между предложением и спросом.

Ранее Электровести сообщали, что годовой выпуск фабрик по производству литий-ионных аккумуляторов к 2023 году может достичь 1000 ГВт*ч. При этом более двух третей производственных мощностей будут сконцентрированы в Китае. 1000 ГВт*ч — это 20 млн электромобилей при среднем размере батареи в 50 кВт*ч. Такой годовой выпуск теоретически возможен при реализации заявленных планов компаний по созданию/расширению производств.

Источник: elektrovesti.net

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