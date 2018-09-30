«Электротяжмаш» подписал соглашение с «Богдан-Моторс» о стратегическом партнёрстве.

Завод и автопроизводитель договорились о стратегическом партнерстве в реализации проектов городского электротранспорта в Украине до конца 2024 года. Документ подписан на Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!».

«Компания «Богдан-Моторс» — партнер «Электротяжмаша». На протяжении 2018 года мы выполняем заключенный ранее контракт на поставку электродвигателей в рамках программы импортозамещения. Новое соглашение расширяет наши возможности в освоении новых рынков и налаживании контактов с другими партнерами в сфере городского электротранспорта. Этот документ подтверждает намерения двух предприятий продолжать совместную работу», — отметил и.о. директора завода Дмитрий Костюк.

Источник: sq.com.ua

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