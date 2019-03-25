«Електроважмаш» виготовить велику партію тягових електродвигунів для нових українських трамваїв

В кінці минулого року Одесько-Дніпровське ТОВ «Татра-Юг» виграло тендер на постачання КП «Київпастранс» 10 нових частково низькопідлогових трамваїв моделі К1М6. Ці трамвайні вагони комплектуються українськими тяговими асинхронними електродвигунами моделі АД931У2, які виготовляються державним підприємством «Електроважмаш» в Харкові.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Пасажирський транспорт.

Для виробництва київських трамваїв, ТОВ «Татра-Юг» підписало в лютому 2019 року контракт на постачання тягових електродвигунів з ДП «Електроважмаш». У першому півріччі 2019 року завод в Харкові повинен поставити виробнику трамваїв 31 тягової асинхронний двигун.

На даний момент на «Електроважмаші» проходить перший етап виробництва тягових електродвигунів для трамваїв — термічне різання деталей з металопрокату та виготовлення з них комплектуючих тягових електродвигунів.

Керівник «Електроважмашу» Дмитро Костюк розповів, що тягові асинхронні електродвигуни АД931У2 розроблені у 2015 році конструкторами «Електроважмашу» спеціально для трамвайних вагонів. Замовником розробки цих тягових асинхронних двигунів було ТОВ «Татра-Юг», яке раніше використовувало в конструкції своїх трамвайних вагонів колекторні тягові електродвигуни постійного струму.

«Локалізація виробництва трамваїв на ТОВ «Татра-Юг» в Україні становить понад 90%. «Електроважмаш» також вносить значний вклад в цей показник, поставляючи тягові електродвигуни для трамваїв компанії», – зазначив Дмитро Костюк.

Варто зазначити, що ТОВ «Татра-Юг» використовує в конструкції своїх трамвайних вагонів вітчизняні системи управління тяговим електроприводом трамвайних вагонів, які випускає Запорізький електроапаратний завод. Всі трамваї К1, які працюють в Одесі, мають транзисторну систему управління тяговим електроприводом КПТТ-2, виготовлену в Запоріжжі. На даний момент Запорізьким електроапаратним заводом розроблена більш сучасна версія системи управління – КПТТ-5, яка може керувати тяговими двигунами як постійного, так і змінного струму. Статичні перетворювачі, які перетворюють 600 В напруги контактної мережі у 24-вольтову для трамваїв «Татра-Юг» також випускаються в Україні — їх виробляє ДП «Електронмаш» в Києві.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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