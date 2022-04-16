Эмбарго на древесину обойдется россии в 6 млрд долларов ежегодно

Санкции Европейского Союза против лесопродукции будут стоить россии около 6 миллиардов долларов ежегодно.

Об этом пишет Коммерсант.

По данным «Рослисинфорга», под санкции Евросоюза попало экспортного товара на 6 млрд долларов. В агентстве WhatWood потери оценивают по меньшей мере в 3,8 млрд дол.

На страны мира, которые вводили санкции против рф из-за вторжения в Украину, приходилось 45,8% всего экспорта лесопродукции, из которых 75% – на ЕС.

Под запрет ЕС на импорт лесопродукции из РФ попали древесина и изделия из нее, древесный уголь, древесная масса, крафт-бумага и некоторые виды крафт-картона, мебель и ее части.

Евросоюз запретил поставлять в россию фанеру, бумагу и картон, а также меламиновые и фенольные смолы, полиуретаны. Последние используются для производства союза для древесно-плитного сегмента и клееной древесной продукции.

Россия может потерять и рынок сбыта продукции лесопереработки в Китае, который также может впоследствии оказаться под влиянием ограничительных мер. Китай ввел строгий карантин из-за пандемии коронавируса, сектор недвижимости находится в стагнации, а спрос на строительные материалы значитально упал. Кроме того, россии не удастся реализовать в Китай нишевую продукцию из узкого сегмента, которая отправлялась в страны ЕС, Британии, США, Австралии, по конкурентным ценам без дисконта и в полном объеме.

Источник: sprotyv.info

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