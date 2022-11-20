Enel построит фабрику по производству солнечных модулей в США

Итальянский энергетический концерн Enel построит фабрику по производству гетероструктурных (HJT) солнечных модулей в США.

Ожидается, что объект будет иметь минимальную производственную мощность 3 ГВт с возможностью масштабирования производства до 6 ГВт «высокопроизводительных двусторонних фотоэлектрических модулей и элементов» в год.

Первые панели с новой фабрики должны появиться на рынке к концу 2024 года.

К 2025 году на новом заводе будет создано 1500 рабочих мест, обещает итальянская компания.

Enel говорит, что на создание производства в США компанию побудил новый Закон о снижении инфляции (IRA), предлагающий стимулы для различных секторов промышленности.

США ограничивает импорт китайской продукции солнечной индустрии. Поскольку внутренний американский рынок огромен, он интересен для создания производств фотоэлектрических элементов и модулей. В прошлом году США импортировали почти 23 ГВт солнечных панелей.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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