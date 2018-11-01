Энергоатом передал в НКРЭКУ Инвестпрограмму на 2019 год и обоснование на 20 тыс. листах, согласно требованиям экономического регулятора

30 октября НАЭК «Энергоатом» передала Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), согласованную Минэнергоугля Украины Инвестиционную программу ГП «НАЭК «Энергоатом» (АЭС) на 2019 год с обосновывающими материалами.

Во исполнение требований постановления НКРЭКУ от 30.06.2015 № 1972 «Об утверждении Порядка формирования инвестиционных программ лицензиатов по передаче электрической энергии магистральными и межгосударственными электрическими сетями и по производству тепловой и/или электрической энергии на атомных электростанциях, гидроэлектростанциях и гидроаккумулирующих электростанциях» Компания также направила в НКРЭКУ обосновывающие материалы на бумажных (согласно требованию НКРЭКУ) и электронных носителях. Информация предоставлена ​​на 10 СD-дисках и в бумажном виде ‒ на 20 тыс. 647 листах.

Источник: elektrovesti.net

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