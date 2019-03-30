«Енергоатом» розкритикував пропозицію НКРЕКП компенсувати низьку ціну на електроенергію для населення з прибутку компанії

Президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський заявив, що позиція Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, щодо можливої компенсації різниці між ринковою та регульованою цінами електроенергії для побутових споживачів (населення) за рахунок прибутку «Енергоатому» є безграмотною і безвідповідальною.

Про це він заявив журналістам 28 березня під час відвідування будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні відчуження.

Зокрема, Недашковський нагадав, що НКРЕКП до запровадження нового ринку електроенергії згідно Закону «Про ринок електричної енергії» повинна була усунити перехресне субсидіювання.

«Вони його (перехресне субсидіювання – ред.) не усунули. Тому виник дуже великий дисбаланс між реальною ціною, по якій споживає електроенергію населення і реальними затратами на її виробництво та доведення до населення. Цю різницю, колосальну різницю, зараз не знають як вирішити. НКРЕКП ні до чого краще не додумалася, як проаналізувала чотири варіанти та вказала на варіант на надприбутки «Енергоатому», які ще не відомо звідки візьмуться і сказала: «давайте покладемо на «Енергоатом». Я вважаю, по-перше, це безграмотна, а по-друге, безвідповідальна позиція. Тому що НКРЕКП не виконала своїх обов’язків по закону. А тепер так безпорадно: «а давайте, бо щось ж треба робити», - заявив президент компанії.

Недашковський додав, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості не підтримує даний варіант.

«Міненерго, я вважаю, якраз нормальна позиція. Вони розглянули ці варіанти. Вони не підтримують варіант, який запропонувала НКРЕКП. Але оскільки ці варіанти розглядалися на нараді, то було запропоновано «Енергоатому» розробити свої варіанти. Ми запропонували свої варіанти. Зараз вони опрацьовуються», - уточнив він.

За даними компанії, для реалізації даного варіанту, необхідно збільшити тариф на відпуск електроенергії АЕС в 2,5 рази. «Вони вважають, що «Енергоатом» заробить на енергоринку прибуток більше 100 млрд грн і поділиться 66 млрд грн на населення і 15 млрд грн на «зелену» генерацію. Це дитячий садок. Уявіть собі заробити на енергоринку, який тоді буде тариф в «Енергоатому». Хто тоді купить цю електроенергію, якщо в нас зараз товарна продукція близько 50 млрд. Це потрібно в 2,5 рази збільшити тариф», - заявив Недашковський.

За словами президента «Енергоатому», НКРЕКП зробили дуже не коректні розрахунки. «Ми їх покритикували. Показали, що розрахунки безграмотно виконано. Це або підтасовка, або арифметичні помилки. Ми показали, що розрахунки неправильні», - уточнив він.

Також Недашковський озвучив можливі варіанти вирішення даного питання, зокрема, компенсація вартості за рахунок тарифу оператора системи передачі – НЕК «Укренерго».

«В нас багато варіантів. Є варіант, який передбачений законом, коли все включається до тарифу «Укренерго». І тоді це нормально покладається до загального тарифу і розподіляється між усіма учасниками ринку пропорційно до їх товарної продукції. Є механізм, коли цю різницю компенсують всі учасники ринку, коли їм це включається до тарифу. А так просто заплатити цю спецпослугу, яка не є складовою виробництва електроенергії, ми не можемо. Нам навіть немає як віднести її по бухгалтерському обліку, це ж треба зробити прибуток, виплатити податок на прибуток, віддати дивіденди. Тобто, заробити не 66 млрд чи 80, а в 10 разів більше. Треба заробити 660 млрд грн, на ринку не має такого», - прокоментував голова компанії.

Нагадаємо, НКРЕКП пропонує Кабінету Міністрів прийняти варіант компенсації різниці між ринковою та регульованою цінами електроенергії для побутових споживачів за рахунок прибутку «Енергоатому».

Источник: elektrovesti.net

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