Ердоган вирішив, користуючись нагодою, зробити Турцію ключовим маршрутом транзиту газу до Європи

Поки путін колотиться в Україні, турецький президент провів переговори з Туркменістаном та Азербайджаном. Запропонував організувати постачання туркменського газу через Туреччину до Європи.

Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-09/erdogan-to-float-turkmen-gas-supply-idea-in-talks-next-week?utm_content=politics&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialflow-organic&cmpid%3D=socialflow-twitter-politics) пише, що обговорення альтернативних маршрутів туркменського газу в обхід Росії велися й раніше. Але в реальність можуть втілитись тільки зараз, коли пуйло стрімко втрачає впливовість в світі. Ердоган тим часом користується своїм контролем доступу до Чорного моря по повній.

Доведені запаси газу Туркменістану становлять майже третину від російських. Тому ця схема може нормально посунути росію на європейському енергоринку.

Джерело: https://t.me/c/1636605494/362

Новости портала «Весь Харьков»