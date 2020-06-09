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Ґергарда Шредера переобрали головою ради директорів "Роснафти"

Ґергарда Шредера переобрали головою ради директорів Роснафти

Ґергард Шредер очолює раду директорів "Роснафти" з 2017 року. На закиди критиків, що він працює на підконтрольні Кремлю концерни, сам ексканцлер ФРН заявляє, що це його особиста справа.

Колишнього канцлера Німеччини Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) переобрали головою ради директорів "Роснафти". Про це повідомляється у заяві цього концерну, опублікованій у понеділок, 8 червня.

Згідно з повідомленням, Шредера переобрали за підсумками річних зборів акціонерів, що відбулися 5 червня. Крім того, до складу ради також переобрали главу дочірньої компанії "Газпром" Nord Stream 2 Маттіаса Варніга (Matthias Warnig).

Ґергард Шредер очолює раду директорів "Роснафти" з 2017 року. У Німеччині 76-річного колишнього канцлера критикують за роботу на підконтрольні Кремлю концерни "Роснафта" і "Газпром". Сам Шредер заявляє, що це його особиста справа. Ексканцлера Німеччини вважають близьким другом президента Росії Володимира Путіна.

Раніше повідомлялося, що Шредеру вирішили виплатити винагороду за 2019 рік у 600 тисяч доларів на зборах акціонерів "Роснафти". Маттіас Варніг отримає 580 тисяч доларів.

Источник: dw.com

Новости портала «Весь Харьков»

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