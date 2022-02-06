Ґергарда Шредера висунули до ради директорів "Газпрому" замість зятя Назарбаєва

Спілка платників податків та депутати Бундестагу закликали Ґергарда Шредера відмовитися від офісу та співробітників у Берліні, які довічно представляють колишнім главам уряду ФРН за рахунок платників податків.

Колишнього канцлера ФРН Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) висунули до складу ради директорів російського державного концерну "Газпром". Про це стало відомо 4 лютого з сайту концерну. Там він займе місце Тимура Кулібаєва, зятя експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Кулібаєва висунули на посаду 21 січня, проте зараз його немає в списку кандидатів. Після протестів у Казахстані він склав свої обов'язки голови національної палати підприємців "Атамекен". Два інших зятя Назарбаєва, Кайрат Шаріпбаєв і Дімаш Досанов, також раніше були звільнені через протести з керівних посад у великих державних енергетичних компаніях QazaqGaz і KazTransOil відповідно. Кілька інших родичів Назарбаєва теж втратили керівні посади в Казахстані.

Давні зв'язки з нафтовою промисловістю РФ

Шредер з 2017 року очолює наглядову раду директорів державної нафтової компанії "Роснефть", є головою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, оператора газопроводу "Північний потік", а також обіймає аналогічну посаду в Nord Stream 2 AG - операторі газопроводу "Північний потік - 2".

Ексканцлера закликали відмовитися від офісу у Берліні

Спілка німецьких платників податків (Steuerzahlerbund) закликала Шредера відмовитися від його бюро, а також від співробітників та службової машини в Берліні. Як пояснив голова спілки Міхаель Єґер (Michael Jäger) німецькій газеті Bild у суботу, 5 лютого, Шредер лобіює економічні інтереси Росії, але при цьому користується інфраструктурою, яку фінансують німецькі платники податків.

Раніше з подібною пропозицією виступили депутат Бундестагу від ХСС Штефан Мюллер (Stefan Müller) та від ВДП Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). Ексканцлерам та колишнім президентам ФРН довічно надають персональне бюро в Берліні з кількома співробітниками, службовим автомобілем та водієм, причому всі ці витрати фінансуються з держбюджету.

Источник: dw.com

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