Еще один российский завод стратегического значения готовится к краху

В России очередной уникальный завод ВПК оказывается в сложном финансовом положении.

Похоже, список отправившихся в глубокое пике российских заводов, занятых в сфере ВПК, который я уже давно веду, пора обновлять. Не успел я сообщить радостную весть о том, что уникальный и единственный в России производитель микроэлектронных устройств - "Лентеплоприбор" ликвидируется, а АО “Сосновский судостроительный завод” был объявлен банкротом, как из Санкт-Петербурга пришли очередные вести, а именно – крупнейший в РФ производитель ферритов НИИ “Феррит-Домен”, после неоднократных сокращений рабочего дня и недели, принялся сокращать персонал.

Откровенно говоря, дела у завода производящего приборы для военной радиоэлектроники вроде как шли до недавних пор неплохо. Например, в 2017-м он отчитался о прибыли 65 млн руб. Правда, в 2018-м прибыль уже составила 2,8 млн руб. В десятки раз меньше, но все же прибыль, а не убытки.

Тем не менее, в этом пике прибыли просматривалась общая тенденция падения заказов. Например, в 2019-м у завода нет ни одного госзаказа. Во многом потому, что за последние два года, на рынке, в том числе и в сфере ВПК, дорогие приборы от “Феррит-Домен” заменили их более дешёвые китайские аналоги, отвоевавшие 80% рынка.

Отсутствие заказов и соответствующих средств вынудило руководство сокращать рабочий день. Сначала он был сокращен до 5 часов, сейчас же завод работает в 4-х часовом режиме. Но и этого оказалось недостаточно и сейчас сокращается уже и число сотрудников.

Ожидается, что в 2019-м году убытки завода превысят 10 млн руб, что положит начало его пике. Много или это мало, сложно сказать. По крайней мере для старта ликвидации "Лентеплоприбора" хватило 12,5 млн руб убытков.

Источник: uc.od.ua

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