Этот график иллюстрация того, почему ЕС обеспокоен поставками газа в свои страны

Загоняя себя годами в зависимость от москвы, теперь ЕС пожинает плоды этой своей россоцентричной энергополитики.

путин этим пользуется, диктуя своими действиями график заполнения ПХГ. Сейчас запустили “Северный поток-1” на 40% мощности, но путин ранее предупреждал, что этот показатель может быть снижен до 20%.

Чем больше на россии угрожают, тем выше у них уровень паники. Чем больше говорят – тем больше боятся. Они проигрывают и поэтому начинают угрожать еще больше. Из этой сферы начавшиеся угрозы “смены географии” войны от лаврова, и газовый шантаж от путина, и пьяный бред медведева о ядерном оружии. И это еще не приехал ленд-лиз...

Будь россия человеком, у нее бы точно было диагностировано диссоциальное расстройство личности, которое характеризуется (https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders) постоянными поведенческими нарушениями, такими как провокационное или враждебное поведение, нарушением основных прав других людей или общественных норм, правил или законов .

Джерело: https://t.me/blacklampa/6684

Новости портала «Весь Харьков»