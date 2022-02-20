Евробонды Украины после двух дней роста в четверг опять стали дешеветь на фоне вновь возросших геополитических рисков

Цены долларовых еврооблигаций Украины после двух дней роста в четверг, 17 февраля, упали на 2,2-4,8% на негативных новостях об очередном повышении геополитических рисков, практически вернувшись на уровень начала недели.

По информации Bloomberg, доходность к погашению самых коротких бумаг с погашением в сентябре этого года выросла по итогам четверга до 19,6% против 14,9% днем ранее.

Бумаги с погашением в 2023-2024 годах котировались с доходностью 14,4-14,8% по сравнению с 12,4-12,9% накануне.

Ставка по еврооблигациям с погашением в 2025 году выросла до 13,1%, в 2026 – до 12,1%, что соответственно на 1,4 и 0,9 процентного пункта (п.п.) выше значений среды.

Доходность еврооблигаций с погашением в 2027-2029 годах выросла в четверг на 0,8-0,9 п.п. – до 11,5-11%, а самых «длинных» долларовых бумаг с погашением в 2032-33 годах – на 0,6 п. п., до 10,6-10,5% годовых.

Цена двух выпусков еврооблигаций в евро упала в четверг на 3,3-3,6%, что привело к росту ставок бумаг с погашением в 2026 году на 1 п.п. – до 12,3%, а с погашением в 2030 году – на 0,6 п.п., до 9,1% годовых.

Из-за ухудшения настроений инвесторов в четверг подешевели и ВВП-варранты Украины – на 7,1%, до 68,4% от номинала.

Источник: nigroll.com

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