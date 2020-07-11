Европа анонсировала полный отказ от нефти и газа. Обратный отсчет запущен

Нефте-долларовая труба, которая с советских времен снабжает российскую экономику валютой, позволяя менять сырье на технологии и потребительский стиль жизни, доживает свои последние годы.

Евросоюз - крупнейший потребитель российской жижи - намерен полностью отказаться от ископаемых источников топлива, таких, как нефть и газ, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Цель ЕС - в том, что к 2050 году стать климатически нейтральным», - сказала Симсон на брифинге в среду, отвечая на вопросы о судьбе трубопровода «Северный поток - 2».

«Это значит, что к тому времени мы выведем из употребления ископаемые энергоносители», - пояснила она, добавив, что все поставщики Евросоюза должны «иметь это в виду».

Причем это вовсе не значит, что у России есть 30 лет в запасе. Это означает, что с каждым годом и с каждым месяцем Европа будет покупать все меньше и меньше российской нефти. А если учесть, что русских на европейском рынке основательно подвинули саудиты и намерены делать это и дальше, у Росси вообще нет времени и страна-бензоколонка может закрыться уже через 2-3 года.

Европейские страны, по словам Симсон, намерены отказаться не только от нефти, но и от метана (природного газа), на замену которому должны прийти «декарбонизированные газы», прежде всего водород.

Еврокомиссия в среду одобрила две стратегии, направленные на достижение «климатической нейтральности». Первая требует создание единого энергорынка и диверсификацию поставщиков, вторая - массовое производство чистого водорода в энергетических целях.

Для России политика ЕС означает слом существующей с 70-х годов прошлого века устаревшей модели экономики, в которой углеводороды вывозятся за Запад, а на вырученную валюту покупается все то, что страна не в состоянии произвести самостоятельно.

По итогам прошлого года из 419 млрд долларов экспортных доходов России 60% обеспечили три товара: сырая нефть (121,4 млрд долларов), нефтепродукты (66,9 млрд долларов) и природный газ (19 млрд долларов). Половина этих поступлений пришла из Европы, где доля российской нефти в потреблении достигает 30%, а газа - 40%.

Экспортные доходы, - это жизненно важная пуповина, связывающая Россию с потреблением из развитого мира: импортные товары - от одежды и техники, до фруктов и моющих средств, а также технологии и оборудование для промышленности, сырье для сельского хозяйства - закупаются на эти деньги.

Российская экономика устроена очень просто, а ее место в глобальных производственных цепочках не меняется десятилетиями. Русские продают за рубеж ворованное у захваченных Россией народов сырье, приторговывают металлами, лесом и немного оружием, а закупают за границей сложную технику и потребительские товары, указывают эксперты.

Многочисленные планы слезть с нефтяной иглы, включая перманентные указы Путина о создании 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест к 2018 году, раз за разом остаются на бумаге. Более того, вес сырьевого сектора в ВВП только увеличивается: если в 2002 году он составлял 6,66%, то в 2018-м - уже 13,8%. Доля обрабатывающего сектора - фабрик и заводов, не связанных с углеводородной трубой, - за 16 лет опустилась с 17,17% до 14,3%.

План «прорыва» к мировым темпам роста требует увеличить несырьевой неэнергетический экспорт до 350 млрд долларов к 2024 году. Согласно плану, уже в прошлом году Россия должна была продать за рубеж что-либо, кроме углеводородов, на 240 млрд долларов. Фактически выручить удалось 190 млрд долларов, а рост составил всего 5%. В первом квартале 2020-го он замедлился до мизерных 1,7%.

Завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин приводит такие цифры. На 146 млн человек за год в России производится 744 детские коляски, одна юбка на 26 женщин, одна пара носков на человека, один электрический чайник на 500 с лишним семейств и 3-4 доллара вычислительной техники на душу населения.

За то Россия на первом месте в мире по числу владельцев сверхдорогих яхт, элитной зарубежной недвижимости и оффшорных счетов. Это пожалуй, главное достижение 20-летнего путинского правления в России.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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