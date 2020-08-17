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Европа обогнала Китай по продажам электрифицированных автомобилей

Европа обогнала Китай по продажам электрифицированных автомобилей

Европа за семь месяцев 2020 года обошла по продажам электрических и подключаемых гибридных автомобилей (PHEV) Китай, впервые за десятилетие, и всё это произошло без значительного влияния бренда электромобилей Tesla.

Согласно докладу The Electric Car Report, с начала года в Европе было продано полмиллиона подобных транспортных средств, и, как ожидается, в этом году на в Старом свете впервые в истории будет реализовано около миллиона подключаемых автомобилей.

Как сообщается в отчёте, подготовленном независимым берлинским аналитиком в сфере автомобильной промышленности Матиасом Шмидтом (Matthias Schmidt), в июле европейцы приобрели 53 000 электромобилей. Продажи электромобилей и подключаемых гибридов (PHEV) составили 9 % общего объёма реализации автомобилей в Западной Европе за семь месяцев с начала 2020 года.

Продажи подключаемых моделей достигли за этот период 500 тысяч, включая 269 тыс. электромобилей и 231 тыс. PHEV. Хотя в июле PHEV опередили по объёму реализации электромобили. Для сравнения, в Китае за этот период было продано 486 000 подключаемых автомобилей. Реализация электромобилей в Европе выросла в годовом исчислении в первом полугодии на 34,3 %, превысив объем продаж за весь 2018 год.

Рост реализации прошёл без особого участия электромобилей Tesla, так как в первом полугодии в Европу прибыло всего два корабля с грузом американского автопроизводителя. Как полагает аналитик, на поставки Tesla, в том числе, повлияла приостановка из-за коронавируса производства на заводе компании во Фримонте, где выпускаются электромобили для Европы. Во всяком случае доля Tesla на европейском рынке электромобилей упала до 15,2 % во втором квартале 2020 года с 33,8 % в третьем квартале 2019 года, когда наблюдался пик продаж её автомобилей.

Лидером по продажам электромобилей в Европе за семь месяцев оказался альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, реализовавший 48 835 транспортных средств. На втором месте находится Volkswagen, чьи продажи, включая Porsche Taycan и Audi e-tron, составили 47 188 штук. Третье место у Tesla, реализовавшей 36 652 электромобиля.

Источник: elektrovesti.net

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