Европа закупила в США рекордный за два года объем СПГ

Импорт сжиженного природного газа в ЕС бьет рекорды за два года, компенсируя резкое сокращение поставок «Газпрома», которое началось осенью и приняло обвальный характер зимой.

В первые дни января 2022 года страны западной Европы закупали СПГ в объеме 250 млн кубометров в сутки, подсчитал Bloomberg на основании данных по морским перевозкам от Kpler.

Большая часть этого газа пришла из США, откуда в середине декабря в вояж через Атлантику отправились более 20 танкеров-газовов. Они привезли в европейские порты крупнейшую партию с декабря 2019 года, спасая Евросоюз от энергокризиса, взвинтившего цены на электричество и вынудившего остановку ряда крупных производств.

В результате поставки американского газа в Евросоюз в 5 раз превысили объемы, которые в январе своим ключевым клиентам качал «Газпром». По данным Eustream, среднесуточный объем поставов из России 1-9 января упал до 54 млн кубометров, что примерно вдвое ниже, чем в те же даты годом ранее.

Вопреки поручению президента Владимира Путина, российская газовая монополия так и не пополнила запасы в собственных европейских хранилищах, где на начало 2022 года было меньше газа, чем в конце отопительных сезонов трех их пяти последних лет.

Приток СПГ сбил температуру на европейском газовом рынке, где в декабре цены взлетали выше 2000 долларов за тысячу кубометров. За последние три недели фьючерсы на газ с поставкой в следующем месяце подешевели на бирже ICE на 56%, а по итогам торгов во вторник закрепились ниже 1000 долларов, потеряв 3% за день.

В ходе сессии котировки опускались до 904 долларов, а закрыли день на отметке 954.

Вслед за газом стремительно дешевеет электроэнергия: цены на месяц вперед в Германии во вторник упали на 5%, до 218 евро за мегаватт-час, а во Франции — на 10%, до 287 евро. «Цены газа прямо давят на котировки электроэнергии. Это самый важный драйвер сегодня», — говорит Бенгт Лонгва, аналитик StormGeo-Nena в Осло.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 21 декабря говорил, что сокращение российских поставок связано с отсутствием спроса от европейских потребителей. «Что транзитировать, если нет заявок на покупку?» — удивлялся Путин.

Спустя неделю на совещании по газовым вопросам он сообщил, что Россия увеличит прокачку, как только ЕС одобрит трубопровод «Северный поток-2». Как сертификация трубы создаст спрос, которого, как утверждал президент, нет, Путин не пояснил.

«Газпром», напомним, полностью прекратил продавать газ на открытом рынке сверх долгосрочных контрактов в августе — через несколько дней после того, как суд Дюссельдорфа отказался выводить «Северный поток-2» из-под норм газового законодательства ЕС, подвесив в воздухе судьбу многострадальной трубы стоимостью 10 млрд евро.

И хотя в моменте стратегия «Газпрома» выглядела коммерчески оправданной, в долгсрочной перспективе она может обернуться политическими рисками, предупреждали эксперты Центра энергетики «Сколково».

Производство СПГ в мире продолжает увеличиваться, и к 2025 году году достигнет 449 млн тонн, а рынок столкнется с избытком газа — от 26 до 34 млн тонн. При этом у «Газпрома» в 2025 году у «Газпрома» истекают долгосрочные контракты на десятки миллиардов кубометров с потребителями в Европе и Турции. «Их перезаключение теперь будет зависеть не только от фундаментальных индикаторов рынка, но и от соображений Европы по энергобезопасности. К сожалению, дискуссия о рыночной зависимости, прерванная в середине 2010-х гг., может вспыхнуть с новой силой», — предупреждают в «Сколково».

Источник: nigroll.com

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