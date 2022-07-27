Ой, а что случилось?

Европейские порты стали отказывать российским рыболовецким судам в ремонте. С отказами столкнулись рыбаки, которые вели промысел в Баренцевом море и Атлантике и чинили свои корабли в близких к районам вылова портах Норвегии, Польши и стран Балтим. Речь идет не о санкционных ограничениях, это индивидуальные отказы зарубежных верфей, часто без объяснения причин. Просто отказывают русне в услугах даже за деньги.

Заходить в свои порты российским кораблям страны Европы и Норвегия запретили еще весной, но для рыболовных судов было сделано исключение. Большинство судов, которые добывают рыбу в России, было построено за границей. При этом российские судоверфи не имеют технической возможности их обслуживать и отремонтировать.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/17808

Новости портала «Весь Харьков»