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Европейский инвестиционный банк предоставит Харькову кредит на строительство Ситуационного центра

Европейский инвестиционный банк предоставит Харькову кредит на строительство Ситуационного центра

Сумма кредита – 21 млн евро. 

Договоренность об этом была достигнута 27 марта во время встречи первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова со старшим специалистом Департамента транспорта Европейского инвестиционного банка Иштваном Хайцингером.

Ситуационный центр – диспетчерская в районе аэропорта, к работе которой будут привлечены все службы экстренного реагирования. Кроме ситуационного центра, в рамках проекта «Безопасный город» по всему городу будут установлены камеры видеонаблюдения.

Как сообщалось ранее, был подписан кредитный договор под закупку новых троллейбусов в размере 8 млн евро. Еще 2 млн евро предоставит Фонд чистых технологий.

Согласно условиям тендера, корпорация “Богдан” поставит в Харьков 57 троллейбусов Т70117. Троллейбусы – 12-метровые и низкопольные. Пассажировместимость Т70117 составляет 105 человек. В салоне расположены 34 сидячих места.

Также за счет средств ЕИБ финансируется строительство двух новых станций метро в сторону аэропорта и электродепо на Алексеевке, а также закупка новых современных вагонов для метрополитена. Сумма кредита – 160 млн евро.

Автор: Елена Трубина

Источник: www.objectiv.tv

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