F-marketing 2019 — 12 топовых экспертов о коллаборациях, маркетинге и стратегии в fashion-бизнесе

22 мая в Fabrika.Space уже в третий раз состоялась бизнес-конференция F-marketing 2019 — нишевый ивент, направленный на развитие fashion-бизнеса в Украине с помощью инструментов маркетинга.

12 экспертов поделились важными инсайтами сферы и ответили на самые актуальные вопросы гостей конференции, а именно: собственников fashion-брендов, владельцев швейных производств, дизайнеров, владельцев шоу-румов, маркетологов, пиар-специалистов, бренд-менеджеров и фотографов.

Также спикеры конференции ответили на один из значимых вопросов: какие инструменты маркетинга являются наиболее актуальными, а какие –– просто базовой необходимостью для fashion-брендов?

Алла Кудзиева, основатель Kuku Buro

В моем опыте, 85% механизмов маркетинга не менялись последние 15 лет. А вот инструменты маркетинга добавили и поменялись за этот период кардинально. И эти новые инструменты быстротечны и динамичны сами по себе.

Базовые но все ещё обязательные — e-mail. Деловая коммуникация в креативных бизнесах пытается переползти в мессенджеры, но деловая этика все ещё обязывает к грамотным и дипломатичным письмам.

Актуальные на сегодня — Facebook & Instagram. Без этого инструмента сейчас бренда не существует. А технические и аналитические возможности этих ресурсов просто клад, для фанатика-маркетолога.

Лера Кутковая, основатель бренда Keep Style

Пусть не самые необычные, но однозначно одни из самых свежих маркетинговых инструментов для fashion-бренда — это:

• коллаборации с компаниями из других (non-fashion) сфер

• проведение съёмок с моделями не модельной фигуры

• выпуск сопутствующих недорогих товаров (брелоки, например) и популяризация бренда через них

А вот уже базовой необходимость для каждого бренда будет выстроенный tone-of-voice в и освещение закулисья бренда в соц.сетях, так как на сегодняшний день только лишь привлекательного контента не достаточно. Все хотят видеть истории.

Анна Коваленко и Анастасия Дзюба, основатели бренда MustHave

Всегда нужно производить то, что пользуется спросом у потребителей, а не пытаться продать им то, что произвели. Запуская собственный продукт, вы должны четко понимать потребности клиента, его платежеспособность и желания. Клиент платит за эмоцию, и вам необходимо ее получить.

Этот простой комплекс действий позволяет механизму работать. Это вечный поток, коммуникация с лидерами мнений, точками продаж, анализ рынка и активности. Но не забывайте и о главной миссии, которую хотите донести до покупателей.

Мы в MustHave нашли свою и создаем формат качественного украинского шоппинга. Каждый наш покупатель неизменно получает положительные эмоции и необходимую заботу. Такие акценты крайне важны. Они притягивают, вызывают желание возвращаться снова и снова. Следуя этой идее, можно выстроить слаженную, эффективную работу и добиться успеха.

Анастасия Чухно, brand manager FLOW the Label

Из актуальных инструментов я бы выделила поисковую оптимизацию для сайтов и ретаргетинг в контекстной рекламе и соц сетях. Также сейчас очень хорошо работают короткие и живые видео. Одним из основных составляющих бренда является контент маркетинг. Чем больше потребитель знает о вас, тем больше вам доверяют. Нужно знать чем заинтересовать и вдохновить пользователя.

Мария Моховая, fashion-редактор журнала L’Officiel-Украина

Если мы говорим о базовых пиар-инструментах для fashion-брендов, то, конечно, главным «оружием» пиара по-прежнему является текст и фотографии. Грамотно составленное письмо, красивый контент и актуальность питча — минимально необходимые условия для того, чтобы вас хотя бы заметили. Из актуальных лично для меня я бы выделила readymag — при помощи презентации намного проще передать идею и визуальную айдентику бренда, чем просто фотографиями на дропбоксе и текстовым файлом. И плагин yesware, который помогает отслеживать когда открывались ваши е-мейлы, тоже очень помогает.

Алина Кочаровская, со-владелица и главный идеолог бренда Kachorovska

Для нас наиболее успешным инструментом на сегодняшний день есть сторителлинг и мы делаем на него большую ставку. И поскольку мы производитель своего продукта, то каждый день можем экспериментировать и искать для себя новые решения.

Борис Гуртовой, руководитель Trixter Digital

Социальные сети — это ключевой источник клиентов для любого fashion-бренда. Благодаря Instagram и Facebook (Instagram, кстати, в большей степени) бренд может собирать вокруг себя аудиторию поклонников, взаимодействовать с ними напрямую и продавать-продавать-продавать.

Мы видим, что пользователи социальных сетей с гораздо большей охотой покупают через Instagram, нежели через сайт.

Мы видим, что авторитетный блогер способен привести больше клиентов чем наружная реклама или видеоролик на Youtube.

Мы видим fashion-бренды, которые не выходили за пределы Instagram и являются очень успешными в коммерческом плане.

Анастасия Левинская, СЕО брендингового агентства LEVIN group

Важно все: позиционирование, визуальная упаковка, продукт, коммуникация, ценообразование. Но если говорить о первом касании с брендом, потребитель оценивает его как человека, по его внешнему виду. То как выглядит бренд и презентован товар - является базовой необходимостью на рынке. Клиент — визуал. Конкуренция зашкаливает, рынок перенасыщен. Но брендов, которые готовые выдавать качественный контент меньшинство. В немногих компаниях понимают, чтобы стать лучшими, мало делать свою работу хорошо. Особенно, когда мы конкурируем с западными гигантами. Могу выделить 3 пункта в маркетинговом подходе, которые диктует рынок в 2019 году: фокус на потребителях, акцент на внутренних преимуществах компании, гибкость и инновационность.

Дмитрий Грицкий, руководитель брендингового агентства Boomerang

Самым важным маркетинговым инструментом для фешн брендов является NPS показатель для формирования бренд амбассадоров и поддержания экосистемы.

Это позволит быстро выявлять проблемы и устанавливать с клиентами тесные взаимоотношения. Ну и использование бизнес модели (канвас), чтобы понимать на чем фокусироваться: издержках, клиенте или инновациях. Как следствие: каналы коммуникации, удобные клиенту, а не те,которые используют все. Главное уйти из толпы и "поливать то, что растёт".

Александр Киценко, основатель и управляющий партнер компании 4E CONSULTING

Не стоит думать, что fashion-рынок с точки зрения маркетинга чем-то сильно отличается от других. Базовая необходимость любого бренда — это стратегия. Чтобы достичь результатов, вы должны четко понимать свои сильные и слабые стороны, объемы рынка, изучить окружение. Основную долю бюджета стоит направить на digital-маркетинг. А точнее на выстраивание сложной воронки продаж через несколько точек контакта с клиентом. Контекстная реклама, ремаркетинг, цепочка писем для Email-рассылок, таргетированная реклама в Instagram, ЛОМы — что-то одно их этого больше не работает, задействуйте всё.

Главная задача конференции F-marketing — показать значимость маркетинговой составляющей в fashion-бизнесе и необходимость её продуманного и сознательного применения.

F-marketing — это коммуникационная платформа для всех, кто связан с fashion-индустрией Украины. Планируется, что конференция будет проводиться раз в год. Чтобы первыми узнать о будущем мероприятии, можно следить за новостями на странице в Facebook: https://www.facebook.com/fmarketingconference/

Более подробную информацию вы можете получить у PR-менеджера проекта e-mail: fmarketingconference@gmail.com

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