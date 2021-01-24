Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:12
Просмотров: 77

Facebook і Amazon витратили рекордні суми на лобізм

Facebook і Amazon витратили рекордні суми на лобізм

Компанії Facebook і Amazon.com витратили рекордні суми на лобістську діяльність в 2020 році.

Про це пише MarketWatch з посиланням на дані компаній.

Повідомляється, що Facebook витратив 19,7 млн ​​дол, в той час як за 2019 - 16,7 млн. А компанія Amazon за 2020 рік витратила на лобіювання не менше 18,5 млн в порівнянні з 16,1 млн дол роком раніше.

Видання пише, що інші компанії з так званої групи FAANG - Apple, Google і Netflix - в 2020 року не витратили рекордні суми.

Так, в Apple повідомили, про 6,7 млн ​​дол в порівнянні з рекордним показником 7,4 млн роком раніше. Google витратив 8,7 млн ​​в 2020 році, проти рекорду в 2018 році - 21,7 млн ​​дол. Netflix же витратив лише 750 тис дол в порівнянні з рекордом в 1,3 млн в 2015 році.

MarketWatch пише, що до великих американських технологічних компаній все більшу увагу з боку законодавців і регуляторів у зв'язку з численними питаннями.

Проте це не зупиняє їх інвесторів, оскільки акції всіх п'яти компаній показали зростання індексу S&P 500 за останні 12 місяців. Папери Facebook за цей період зросли на 23%, Amazon - на 75%, Apple - на 72%, Netflix - на 78%.

Нагадуємо:

Facebook Inc може бути вимушена продати свої цінні активи WhatsApp і Instagram після того, як Федеральна торговельна комісія США і майже кожен американський штат подали позови, звинувачуючи компанію у порушенні антимонопольного законодавства.

Єврокомісія запідозрила компанію Amazon у порушенні європейського законодавства про конкуренцію на ринку онлайн-торгівлі та почала розслідування.

Єврокомісія хоче обмежити можливості технологічних гігантів Facebook, Amazon, Google та інших на своєму ринку.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Twitter заблокировал аккаунт лидера Ирана Али Хаменеи: названа причина
Сегодня 10:49    82
Михайло Федоров: До 2024 року 90% українців будуть користуватися онлайн-послугами та іншими цифровими продуктами
Сегодня 10:37    98
Маск пообіцяв $100 млн за найкращу технологію уловлювання вуглецю
Сегодня 09:48    111
Google передумала раздавать интернет с воздушных шаров: проект Loon закрывается
Сегодня 09:01    115
DeLorean намекнула на возможное возвращение культовой «машины времени» в виде электромобиля
Сегодня 08:26    128
США проведут испытание ракет, способных уничтожить флот России «в реалистичных условиях»
Сегодня 07:51    176
Війна в Україні та напад на Капітолій – частини однієї доктрини Кремля
Сегодня 07:28    179
Берни Сандерс выпустил свитшоты с мемом с инаугурации
Сегодня 07:17    154
Банковский троян Vadokrist способен затаиться на компьютере жертвы
23.01.2021 10:41    214
Михайло Федоров анонсував нові послуги в Дії та проєкти Мінцифри у 2021 році
23.01.2021 09:50    153
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 