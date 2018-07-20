Facebook будет удалять посты, провоцирующие насилие

Facebook усиливает контроль над фальшивыми новостями, расширив список в том числе до манипулятивных изображений.

Как сообщает CNET, руководство социальной сети заявило, что начнет удалять дезинформацию, которая имеет целью поощрение или усиление насилия.

Сейчас Facebook запрещает контент, непосредственно провоцирующий моральное насилие. Новая же политика будет касаться и фальшивых новостей, которые могут привести к нанесению физического ущерба. «Есть определенные формы дезинформации, которые повлекли за собой физический ущерб, и мы вносим изменения в политику, которая позволит нам убрать такой тип контента. Реализация новой политики начнется в ближайшие месяцы», - заявил пресс-секретарь Facebook.

Такое поведение компании стало реакцией на то, что Facebook обвинили в том, что сеть помогала распространению насилия в Мьянме, Шри-Ланке и Индии.

Основатель соцсети Марк Цукерберг заявил, что в прошлом месяце компания уже изъяла пост, содержащий информацию об отравлении пищи, которую мусульмане продают буддистам.

Источник: petrimazepa.com

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