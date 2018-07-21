Фарнборо не дает покоя Кремлю или эхо “Русланов”

Пророссийская информационная среда неожиданно оживилась в нападках на ГП “Антонов” на фоне проведения аэрокосмического салона Фарнборо.

На этой неделе в ходе международного аэрокосмического салона Фарнборо-2018 ГП "Антонов" подписал меморандум о взаимопонимании по налаживанию партнерства в разработке, испытаниях, сертификации и серийном изготовлении гибридных и полностью электрических беспилотных летательных аппаратов с швейцарской компанией AIR-ION TECHNOLOGIES SA.

Согласно данному меморандуму предусматривается создание и производство четырех типов БПЛА обладающих максимальной взлетной массой 1500 кг и крейсерской скоростью 185 км/час.

И вот удивительно, но очень интересной оказалась реакция на подписание данного меморандума у лиц, более относящихся к гибридной журналистике, нежели к непредвзятой. Пророссийский сегмент сейчас буквально носит в зубах данный меморандум, всячески поддавая его критике и дискредитации.

С другой стороны, удивительно, что всего лишь меморандум, который не является документом обязательным к исполнению, так перевозбудил пророссийский сегмент отечественного информпространства. То ли это связано с тем, что Россию в очередной раз не пустили на один из самых крупных салонов в мире, то ли в попытке запустить у себя производство Ан-124 “Руслан” россияне начинают компанию по дискредитации ГП “Антонов”.

В контексте выкладываемой пророссийскими ЛОМами информации, без фактов и конкретики, а на эмоциях и всеобщей эйфории, очень даже может быть. И данный выпад это первая ласточка того, насколько серьёзная информационная атака нас может ожидать в уже очень скором времени.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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