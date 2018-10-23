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Fashion Business Forum объединил представителей легкой промышленности Украины

12 и 13 октября 2018 года на Арт-заводе «МЕХАНИКА» Иная Земля в рамках проекта по развитию моды, дизайна и легкой промышленности «Kharkiv Fashion Business Days» состоялся Fashion Business Forum.

Fashion Business Forum объединил представителей легкой промышленности Украины

«Fashion Business Forum является инициативой Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна, цель которого — развитие и поддержка харьковских дизайнеров и производителей, продвижение Харькова, как города, открытого к внедрению инновационных технологий, вложению инвестиций», — Олег Егоров, координатор проекта «Kharkiv Fashion Business Days», исполнительный директор Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна.

За два дня мероприятия на подиуме «Kharkiv Fashion Business Days» выступили 17 экспертов fashion-индустрии Украины: Татьяна Изовит, Владимир Родченко, Александр Бузов, Алла Ткаченко и Сергей Плехов, Юрий Елисеев, Дмитрий Котух, Татьяна Дмитренко, Татьяна Аборонюк, Юлия Порядина-Грывнак и Виктория Пташниченко, Александр Чумаков, Александра Моргун, Александр Бевзюк, Ирина Агафонова, Елена Хашим, Марина Кисиль.

Fashion Business Forum объединил представителей легкой промышленности Украины

«Fashion Business Forum посвящен легкой промышленности региона, выявлению проблемных зон и поиску путей для развития отрасли, решений для выхода на внешние рынки», — отметила Виктория Грецкая-Мирогородская, начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета.

Во время «Kharkiv Fashion Business Days 2018» Управление инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета и Харьковский кластер легкой промышленности и дизайна подписали меморандум о сотрудничестве с Украинской ассоциацией предприятий легкой промышленности «Укрлегпром». Это даст возможность нашим производителям защищать свои права и интересы, они смогут первыми узнавать о новшествах законодательства в профильной сфере и главное — получат новые возможности для выхода на внутренние украинские и внешние международные рынки.

Fashion Business Forum объединил представителей легкой промышленности Украины

«С каждым сезоном организаторы «Kharkiv Fashion» всё больше акцентируют внимание на синергию украинских и международных представителей легкой промышленности для обмена опытом, информацией для производителей и дизайнеров о позиционировании и путях развития», — Татьяна Изовит, Президент-Глава Ассоциации «Укрлегпром».

Справка. Fashion Business Forum организован в рамках проекта «Kharkiv Fashion Business Days 2018» Управлением инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета, по инициативе участников Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна, под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Партнёры мероприятия: Ассоциация «Укрлегпром», государственная почта Украины «Укрпошта», «Karazin Business School», международная консалтинго-логистическая компания «Fialan», компания «SOFTORG», Институт права, технологий и инноваций (ILTI), конкурс молодых дизайнеров «New Fashion Zone».

Пресс-служба Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна

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