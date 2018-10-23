Fashion Business Forum объединил представителей легкой промышленности Украины

12 и 13 октября 2018 года на Арт-заводе «МЕХАНИКА» Иная Земля в рамках проекта по развитию моды, дизайна и легкой промышленности «Kharkiv Fashion Business Days» состоялся Fashion Business Forum.

«Fashion Business Forum является инициативой Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна, цель которого — развитие и поддержка харьковских дизайнеров и производителей, продвижение Харькова, как города, открытого к внедрению инновационных технологий, вложению инвестиций», — Олег Егоров, координатор проекта «Kharkiv Fashion Business Days», исполнительный директор Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна.

За два дня мероприятия на подиуме «Kharkiv Fashion Business Days» выступили 17 экспертов fashion-индустрии Украины: Татьяна Изовит, Владимир Родченко, Александр Бузов, Алла Ткаченко и Сергей Плехов, Юрий Елисеев, Дмитрий Котух, Татьяна Дмитренко, Татьяна Аборонюк, Юлия Порядина-Грывнак и Виктория Пташниченко, Александр Чумаков, Александра Моргун, Александр Бевзюк, Ирина Агафонова, Елена Хашим, Марина Кисиль.

«Fashion Business Forum посвящен легкой промышленности региона, выявлению проблемных зон и поиску путей для развития отрасли, решений для выхода на внешние рынки», — отметила Виктория Грецкая-Мирогородская, начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета.

Во время «Kharkiv Fashion Business Days 2018» Управление инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета и Харьковский кластер легкой промышленности и дизайна подписали меморандум о сотрудничестве с Украинской ассоциацией предприятий легкой промышленности «Укрлегпром». Это даст возможность нашим производителям защищать свои права и интересы, они смогут первыми узнавать о новшествах законодательства в профильной сфере и главное — получат новые возможности для выхода на внутренние украинские и внешние международные рынки.

«С каждым сезоном организаторы «Kharkiv Fashion» всё больше акцентируют внимание на синергию украинских и международных представителей легкой промышленности для обмена опытом, информацией для производителей и дизайнеров о позиционировании и путях развития», — Татьяна Изовит, Президент-Глава Ассоциации «Укрлегпром».

Справка. Fashion Business Forum организован в рамках проекта «Kharkiv Fashion Business Days 2018» Управлением инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета, по инициативе участников Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна, под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Партнёры мероприятия: Ассоциация «Укрлегпром», государственная почта Украины «Укрпошта», «Karazin Business School», международная консалтинго-логистическая компания «Fialan», компания «SOFTORG», Институт права, технологий и инноваций (ILTI), конкурс молодых дизайнеров «New Fashion Zone».

Пресс-служба Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна

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