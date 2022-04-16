Федоров розповів про нові санкції технологічних компаній проти росії

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про нові санкції проти російської федерації від технологічних компаній.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Телеграмі.

"Санкції технологічних компаній відкинуть росію на 30 років назад у розвитку (за що ми їм і дякуємо). Цифрова блокада рф продовжується", - написав Федоров.

Він зазначив, що компанія CD Projekt Red призупиняє співпрацю з російськими та білоруськими компаніями. Раніше польська студія зупинила продаж своїх ігор на території двох країн.

Також компанія Kurokesu UAB з Литви прийняла рішення припинити постачання всієї продукції в росію та білорусь. Kurokesu розробляє камери наукового рівня та промислові камери для дронів, роботів, додатків машинного зору або звичайного споживчого використання.

Литовська компанія Hostinger International Ltd призупинила всі продовження акаунтів та покупки з підключенням до росії та білорусі, а також припинено обробку валюти та платежів у рублях. Hostinger — постачальник вебхостингу та реєстратор доменів в Інтернеті.

Компанія Konica Minolta Holdings Inc призупинила внутрішні операції між європейською штаб-квартирою та російським підрозділом. Konica Minolta — один із провідних світових виробників фотокопірів, факсових апаратів, лазерних принтерів, медичного фотообладнання, оптичних компонентів та вимірювального обладнання.

Німецька компанія з розробки програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом SUSE Software Solutions Germany GmbH призупинила всі прямі продажі до росії. Компанія розробляє та продає продукти Linux бізнес-клієнтам.

24 лютого президент рф путін оголосив про початок повномасштабного вторгнення в Україну, російські війська обстрілюють і руйнують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

З перших днів вторгнення росії в Україну США, союзники та партнери запровадили жорсткі для російської економіки пакети санкцій, а також експортні обмеження. Багато компаній оголосили про припинення роботи в рф та вихід із проєктів з російськими партнерами.

Источник: ukrinform.ua

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