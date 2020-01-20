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Фермер незаконно арендовал земельный участок под Харьковом стоимостью более 4 млн грн

Фермер незаконно арендовал земельный участок под Харьковом стоимостью более 4 млн грн

Прокуратура направила в суд области исковое заявление о возврате из незаконного аренды в собственность государства земли стоимостью более 4 млн грн в Харьковском районе области.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По словам руководителя местной прокуратуры Андрея Яковлева, в 2015 году физическому лицу для ведения фермерского хозяйства были переданы в аренду два земельных участка площадью 24 га и 10 га за пределами населенного пункта на территории Харьковского района. 

Участки были отданы на основании приказа Главного управления Держгеокадастра в Харьковской области. Однако земельный участок площадью 10 га был передан без проведения предусмотренных действующим законодательством торгов. 

Законодательством предусмотрена возможность получения в аренду одним лицом с целью ведения фермерского хозяйства земельного участка без участия в торгах только один раз. Указанное право было реализовано фермером при получении земельного участка площадью 24 га.

По данным прокуратуры, оценочная стоимость земельного участка, которым незаконно пользовался фермер, составляет более 4 млн. грн.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованиями о признании приказа незаконным, признании договора аренды недействительным, отмене его государственной регистрации и возвращения земельного участка государству.

 

Сейчас иск находится на рассмотрении.

 

Агентство Телевидения Новости

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