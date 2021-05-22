Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:02
Просмотров: 89

Firefly Aerospace украинского бизнесмена Полякова подписала контракт со SpaceX

Firefly Aerospace украинского бизнесмена Полякова подписала контракт со SpaceX

Американо-украинская Firefly Aerospace украинского бизнесмена Макса Полякова подписала контракт с компанией SpaceX Илона Маска о доставке своего лунного аппарата Blue Ghost на поверхность Луны в 2023 году.

Об этом сообщили в Firefly Aerospace.

В феврале 2021 года стало известно, что Firefly Aerospace подписала контракт с NASA на $93 млн в рамках программы "Артемида". Агентство выделит компании $93,3 млн за доставку научного и технологического оборудования на Луну в 2023 году.

Задачей Firefly будет доставить грузы (в основном, научное оборудование) в Море Кризисов - образование лунного рельефа на видимой стороне Луны. Это оборудование будут использовать, чтобы изучать ресурсы и условия на лунной поверхности. Эти данные важны для будущих лунных миссий с участием людей.

В доставке грузов будет участвовать посадочный модуль Blue Ghost: он совершит посадку в Море Кризисов, доставив на поверхность Луны около 150 кг груза. С момента подписания контракта команда инженеров разрабатывает и тестирует сам модуль и систему навигации. Работы проходят на территории завода Firefly в Техасе, США.

Донести модуль до орбиты Луны должна будет ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX.

"Миссия Blue Ghost будет включать в себя доставку грузов NASA, которые будут нужны для научных исследований Луны и для постоянного присутствия людей на Луне, в ходе программы Artemis. Мы гордимся, что для этой чести выбрали Falcon 9", - заявил вице-президент по коммерческим продажам SpaceX Том Очинеро.

В начале мая 2021 года компания объявила о привлечении инвестиций в размере почти $200 млн.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Верховна рада України ухвалила зміни до законів "Про банки і банківську діяльність" та "Про Національний банк України"
Сегодня 10:48    78
Новий прокурор САП вчетверте закрив справу "Роттердам +"
Сегодня 10:23    92
«Зубы выбьем»: что говорили об Украине Блинкен и Лавров
Сегодня 10:10    164
НКРЕКП планує зупинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до жовтня
Сегодня 09:58    88
Армія США уклала 3-річний контракт на вантажівки КрАЗ
Сегодня 07:33    155
Верховный суд оправдал генерала Назарова по делу о сбитии Ил-76 в Луганске
Сегодня 07:02    154
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 21 травня 2021 року
Сегодня 06:41    115
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    201
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    164
В Україні запрацюють європейські гігієнічні вимоги до виробництва та обігу мінеральних та джерельних вод
21.05.2021 10:03    219
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 