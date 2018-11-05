Fitch повысило рейтинги «Укрзализныци» до уровня Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинги ПАО «Укрзализныця» до уровня «B-». Прогноз по рейтингу - «стабильный».

В агентстве отметили, что обновление рейтинга учитывает оценку автономного кредитного профиля «Укрзализныци» (SCP), который в сочетании с неизменным применением Fitch нисходящего подхода в соответствии с критериями для правительственных организаций (GRE) приводит к тому, что рейтинги ПАО выравниваются с рейтингами Украины (B-, «стабильный»), сообщает FinClub.

Обновление рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте объясняется тем, что предприятие провело реструктуризацию большинства местных долговых обязательств, а также - бессрочным снятием нереструктурированного местного долга с перекрестных дефолтов по непогашенным евробондам и выведением долга «Донецкой железной дороги» из перекрестного дефолта. Бессрочное снятие стало возможным после введения правительством моратория по обслуживанию этой задолженности.

Источник: petrimazepa.com

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