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Фіксування пошкоджень в результаті бойових дій: з чого почати

Сьогодні велика кількість підприємств стикнулися з пошкодженнями, а подекуди зі знищенням виробничих потужностей. І постає велике глобальне питання – що робити, як отримати компенсацію, як проінформувати різні структури про настання таких складних обставин. Поступово з’являється різна інформація і в мережі, але вона досить розрізнена та не дає розуміння ситуації для формування певного алгоритму.

Фіксування пошкоджень в результаті бойових дій: з чого почати

Якщо зібрати все до купи, то можна виділити перелік певних напрямків діяльності та перелік документів, які знадобляться для такої роботи.

Перелік напрямків діяльності наступний:

- подальшого отримання компенсації;

- отримання сертифікату про форс-мажорні обставини;

- подання інформації в банківські органи з питань кредитування чи застави;

- подання інформації в податкові органи з питань податкового обігу;

- подання інформації комерційним партнерам або інвесторам з питань складнощів або неможливості виконання зобов’язань;

- подальшого списання майна.

Перелік основних документів, які важливо зібрати:

- документи, що підтверджують право власності на майно або право спільної власності;

- виписку з Державного реєстру про діяльність, що відбувалася в пошкодженій/зруйнованій будівлі (у випадку, якщо мова йде про виробництво);

- будівельні документи: технічний паспорт;

- документи на майно: технічні паспорти, описи, тощо;

- останню інвентаризаційну відомість про наявність в пошкодженій/зруйнованій будівлі того чи іншого майна/обладнання/товарів до моменту пошкодження/руйнації;

- довідку від ДСНС або військової структури, або органів місцевого самоврядування з висновком причини пошкодження/руйнації нерухомості;

- у випадку, якщо відбувалось відновлення будівлі – що містять у собі інформацію, щодо відновлювальних робіт та стану будівлі до відновлення;

- документи про проведення усіх аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також робіт з розмінування, тощо, задля можливості проведення огляду;

- інші документи на майно, які можуть в собі нести необхідну важливу інформацію.

За консультаціями звертайтеся до Дарії Бородай, керівника напрямку експертизи Харківської ТПП за тел. 050 305 77 80

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