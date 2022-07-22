Фіксування пошкоджень в результаті бойових дій: з чого почати

Сьогодні велика кількість підприємств стикнулися з пошкодженнями, а подекуди зі знищенням виробничих потужностей. І постає велике глобальне питання – що робити, як отримати компенсацію, як проінформувати різні структури про настання таких складних обставин. Поступово з’являється різна інформація і в мережі, але вона досить розрізнена та не дає розуміння ситуації для формування певного алгоритму.

Якщо зібрати все до купи, то можна виділити перелік певних напрямків діяльності та перелік документів, які знадобляться для такої роботи.

Перелік напрямків діяльності наступний:

- подальшого отримання компенсації;

- отримання сертифікату про форс-мажорні обставини;

- подання інформації в банківські органи з питань кредитування чи застави;

- подання інформації в податкові органи з питань податкового обігу;

- подання інформації комерційним партнерам або інвесторам з питань складнощів або неможливості виконання зобов’язань;

- подальшого списання майна.

Перелік основних документів, які важливо зібрати:

- документи, що підтверджують право власності на майно або право спільної власності;

- виписку з Державного реєстру про діяльність, що відбувалася в пошкодженій/зруйнованій будівлі (у випадку, якщо мова йде про виробництво);

- будівельні документи: технічний паспорт;

- документи на майно: технічні паспорти, описи, тощо;

- останню інвентаризаційну відомість про наявність в пошкодженій/зруйнованій будівлі того чи іншого майна/обладнання/товарів до моменту пошкодження/руйнації;

- довідку від ДСНС або військової структури, або органів місцевого самоврядування з висновком причини пошкодження/руйнації нерухомості;

- у випадку, якщо відбувалось відновлення будівлі – що містять у собі інформацію, щодо відновлювальних робіт та стану будівлі до відновлення;

- документи про проведення усіх аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також робіт з розмінування, тощо, задля можливості проведення огляду;

- інші документи на майно, які можуть в собі нести необхідну важливу інформацію.

За консультаціями звертайтеся до Дарії Бородай, керівника напрямку експертизи Харківської ТПП за тел. 050 305 77 80

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