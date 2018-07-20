Фінансові ріки регіону: звідки гроші приходять і куди йдуть

«СК» дізнався, як виконується бюджет Харківської області.

За підсумками першого півріччя 2018 року спостерігається позитивна динаміка виконання обласного бюджету. Наразі доходи загального фонду зведеного бюджету Харківщини складають 7 мільярдів 732 мільйони гривень. Порівняно з цифрами за аналогічний період минулого року бюджет перевиконано на 26,7 %. Сьогодні загальне перевиконання надходжень складає 1 мільярд 417,8 мільйона гривень – це майже на 5 % більше від планових показників цього року.

– Прийнято і фінансується 37 обласних програм. Також продовжується фінансування основ­них напрямів бюджету, серед яких галузі освіти, охорони здоров’я. Виконуються всі зобов’язання за прийнятим рішенням фінансування закладів комунального підпорядкування, – зазначила «СК» голова постійної комісії з питань бюджету Харківської обласної ради Людмила Немикіна.

Серед обов’язків профільної комісії – контроль за фінансовими справами регіону. З початку року відбулося десять засідань комісії, на яких розглядалися питання бюджету, фінансування і реалізації ходу виконання обласних програм.

Основними джерелами наповнювання місцевих бюджетів є кілька податків – з доходу фізичних осіб, майновий та земельний. Так, уже 4 мільярди гривень Харківській області надав ПДФО. Порівняно з аналогічним періодом минулого року перевиконання склало 25,3 %, а до планових цифр цього року перевиконання – 4,5 %.

На другому місці – податок на майно. Це доволі новий «донор» для бюджету, який з’явився у 2015 році внаслідок фінансової децентралізації. Тут також спостерігається перевиконання – на понад 8 % більше, ніж торік. До бюджету вже надійшло 848 мільйонів «майнових» гривень.

Ще 707 мільйонів гривень мають «земельне» походження – податок на землю і рентні платежі. Цей показник кращий за минулорічний на 3,8 %.

Перевиконання бюджету – це, звісно, добре, зазначає Людмила Немикіна. Та регіон потребує і витрат. За словами голови бюджетної комісії облради, чимале фінансове навантаження – галузі освіти та охорони здоров’я.

– Заборгованості з виплати заробітної плати ані в галузі освіти, ані в галузі медицини не зафіксовано. Трансферти і субвенції з держбюджету на утримання закладів освіти і охорони здоров’я склали 389,2 мільйона гривень. Також область отримала додаткову дотацію на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів, податкових пільг і сплати земельного податку – 17,5 мільйо­на гривень, – підкреслила голова бюджетної комісії Харківської облради.

Ще одна велика стаття витрат для обласної «скарбнички»– ремонт доріг.

– Із 2018 року почав працювати Дорожній фонд. Харківська область отримала за раху­нок коштів субвенції з державного бюджету 654 мільйони гривень. Також продовжує реалізовуватися «митний експеримент» – на ремонт доріг спрямовується 50 % перевиконання доходів по митних платежах. Таких кош­тів передбачено 101 мільйон 172 тисячі гривень. З них уже профінансовано 47,9 мільйона гривень (55 %), а освоєно 25,5 мільйона гривень, – пояснила Людмила Немикіна.

Водночас вона зазначила, що за результатами другого кварталу перевиконання митних платежів не було. Голова бюджетної комісії сподівається, що показники третього кварталу зміняться на краще.

У цілому на ремонт доріг в обласному бюджеті передбачено 755 мільйонів 342 тисячі гривень. З них 284 мільйони 156 тисяч гривень, за словами пані Немикіної, вже освоєно.

Так, понад 11,3 мільйона гривень спрямовано на «проблемну» трасу Р-78 Харків – Зміїв – Балак­лія – Гороховатка. Ще понад 7,8 мільйона гривень пішло на ремонт доріг у Близнюківському районі: на автодорогу Близнюки – Миколаївка Друга виділено 3 мільйони 400 тисяч гривень; на Близнюки – Верхня Самара – Добровілля – 4 мільйони 420 тисяч гривень.

На ремонт доріг Богодухівщини спрямовано 11 мільйонів 227 тисяч гривень. З цих коштів 7,8 мільйона гривень пішли на дорогу Богодухів – Валки – Нова Водолага, і 3,416 мільйона гривень – на дорогу Богодухів – Павлівка – Гути.

На дорогу Борова – Дружелюбівка – Червоний Лиман було спрямовано 3,4 мільйона гривень. Понад 3,564 мільйона гривень виділили на дорогу Валки – Пархомівка. На ремонт під’їзду до села Руська Лозова (Дергачівський район) спрямовано 917 тисяч гривень, на Малі Феськи (Золочівський район) – 11,993 мільйона гривень.

У Кегичівському районі продовжується ремонт під’їзду до села Козачі Майдани, там уже освоєно 3,057 мільйона гривень. Також виділено кошти – 4,076 мільйона гривень – на ремонт дороги Кегичівка – Крутоярівка.

У Харківському районі ремонтуються під’їзди до селища Покотилівка – 860 тисяч гривень, до села Мала Рогань – 5,659 мільйона гривень.

– Наразі на поточний ремонт і експлуатацію автомобільних доріг загального користування профінансовано і освоє­но 136 мільйонів 720 тисяч гривень (з 219 мільйонів гривень). На поточний та середній ремонти доріг загального користування виділено 303 мільйони гривень, уже профінансовано 121 мільйон гривень, а освоєно 47 мільйонів гривень. На будівництво та реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення виділено 131 мільйон, профінансовано 73 мільйони і стільки же вже освоєно, – підкреслила голова бюджетної комісії Харківської обласної ради.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Андрій Соха

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