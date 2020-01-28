Фонд Білла Гейтса виділив 10 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом

Фонд співзасновника Windows Білла Гейтса та його дружини Мелінди виділив 10 мільйонів доларів для організації захисту від нового коронавірусу та прискорення пошуку вакцин.

Про це повідомляється на сайті фонду.

Зазначається, що фонд виділив 5 мільйонів доларів на боротьбу з вірусом.

"Фонд уже працює з низкою китайських партнерів у державному та приватному секторах, які займаються виявленням та підтвердженням випадків захворювання, безпечною ізоляцією, доглядом за хворими та прискоренням розробки методів лікування та вакцин", - йдеться у повідомленні.

Ще 5 млн доларів виділили на надання допомоги центрам з контролю і профілактики захворювань в Африці. Кошти підуть на організацію захисних заходів від поширення вірусу на континенті.

Нагадуємо:

Японський фондовий індекс Nikkei 225 втрачає 2% на торгах 27 січня на тлі зростаючих побоювань поширення епідемії пневмонії.

Ціни на мідь і залізну руду падають через побоювання, що поширення нового типу коронавірусу вплине на економічне зростання.

Источник: epravda.com.ua

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