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Фонд держмайна опублікував фінансові збитки "Центренерго" за минулий рік

Фонд держмайна опублікував фінансові збитки Центренерго за минулий рік

Згідно з фінансовими результатами "Центренерго" у 2019-му році держкомпанія отримала прямий збиток у 1,98 мільярда гривень.

Про це під час брифінгу у пятницю заявив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко

"Одне з перших завдань, яке реалізував новий керівник "Центренерго" - завершив підготовку звіту "Центренерго" за 2019 рік. Тобто держава тепер знає фінансові результати державної компанії за 2019 рік.

Можна сказати, що 2018 рік компанія завершила з прибутком 500 млн гривень, за результатами 2019 року прямий збиток становить 1,98 млрд гривень", - коментує Сенниченко.

Також повідомляється про кредиторську заборгованість в розмірі біля 4 млрд гривень.

Якщо порівняти активи "Центренерго" і її заборгованість, то компанія має відємну вартість 1,4 млрд гривень. Сенниченко нагадав, що за оцінками експертів з 2004 року з компанії вивели біля 100 млрд гривень.

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Нагадуємо:

Фірми, пов’язані з Ігорем Коломойським, за півроку заробили понад 4 мільярди гривень на продажі вугілля та газу державній компанії "Центренерго", продаючи сировину за цінами, подекуди вищими за ринкові.

29 травня Фонд держмайна повернув "Центренерго" під контроль держави - наглядова рада "Центренерго" призначила в.о. гендиректора компанії Олександра Корчинського.

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі нестратегічні підприємства будуть готуватися до приватизації, зокрема Центренерго", приватизація буде проводитись після ситуації з COVID-19.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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