Фонд гарантирования раскрыл секрет обеспеченных кредиторов обанкротившихся банков

В Фонде гарантирования пояснили, кто имеет первоочередное право на получение возмещения

Закон Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" четко определяет очередность удовлетворения требований кредиторов неплатежеспособного банка.

Однако, как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), с некоторыми кредиторами банки рассчитываются вне очереди.

По информации ФГВФЛ, все требования кредиторов неплатежеспособного банка удовлетворяются во время его ликвидации за счет средств, поступающих от управления и продажи имущества (активов).

В ФГВФЛ отмечают, что если банк привлекал деньги под залог своего имущества, то в случае его банкротства, лицо, которое их предоставило, становится кредитором, требования которого обеспечены этим активом.

"Именно поэтому, когда банк получает от продажи залогового имущества средства, он их направляет вне на расчет с обеспеченным кредитором, который является залогодержателем. Если полученных средств не хватает для полного расчета, непогашенные требования залогодержателя удовлетворяются в порядке очередности, определенной законом", — сообщили в Фонде гарантирования.

Напомним, 28 мая Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физлиц приняла решение о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО "Диамантбанк" и ПАО "Банк "Михайловский".

Ранее сообщалось, что Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) приняла решение о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО "Диамантбанк" и ПАО "Банк "Михайловский".

Перед этим стало известно, что государственный Ощадбанк должен был стать участником Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) с 1 июля 2020 года, однако вхождение банка в Фонд откладывается.

Источник: delo.ua

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