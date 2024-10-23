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Фонд гарантування продає активи 11 банків на майже 3 мільярди

Фонд гарантування продає активи 11 банків на майже 3 мільярди

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб цього тижня виставляє на продаж активи одинадцяти банків, що ліквідуються, на загальну суму 2,78 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду

"Цього тижня (21-25 жовтня) у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів 11 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 2,78 млрд грн", - зазначається в повідомленні.

З майже 2,8 млрд грн 2,69 млрд виставлено на продаж права вимоги за кредитами, на 85 млн грн – об'єкти нерухомості, земельні ділянки та інші основні засоби, на 3 млн грн – дебіторську заборгованість та на 32,2 тис грн – цінні папери.

У Фонді також розповіли, що найбільше активів виставлено від АТ "Банк "Фінанси та Кредит" – права вимоги за кредитами на суму 2,37 млрд гривень.

Нагадаємо:

Загальна сума вкладів фізичних осіб, включаючи ФОП, у банках України становила 1,3 трлн грн станом на 1 вересня 2024 року, що на 12,5 млрд грн більше показника попереднього місяця.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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