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ФОПи зможуть подати річну декларацію в "Дії": інструкція

ФОПи зможуть подати річну декларацію в Дії: інструкція

ФОПи 1-3 групи зможуть подати річну декларацію у застосунку "Дія".

Про це йдеться у Facebook додатку.

Там також представили інструкцію як це зробити для певних груп ФОПів. Так, для 1-2 групи алгоритм такий:

— У застосунку Дія потрібно обрати Послуги-Податки-ФОП-Декларації

— Вказати суму доходу за рік та контактні дані

— Дія заповніть дані про ЄП і ЄСВ

— Підписати декларацію Дія.Підписом

А для третьої групи алгоритм такий:

— У застосунку натиснути Послуги-Податки-ФОП-Декларації

— Вказати суму доходу лише за 4-й квартал. Дія зробить запит до Податкової на декларацію за три інші квартали і підтягне суму задекларованого доходу за 9 місяців

— Сума податку до сплати вираховується автоматично, так само, як і дані про ЄСВ

— Підписати декларацію Дія.Підписом

"Усі дані та суми в декларації редагуються. Тому уважно перевірте та виправте, якщо знайдете помилку. Внизу під кнопкою "Підписати та надіслати" ви можете завантажити PDF-файл із попередньою версією, щоб перевірити заповнені поля", - пояснили там.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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