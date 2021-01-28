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Forbes оприлюднив список фармацевтів, які заробили за рік понад $1 млрд

Forbes оприлюднив список фармацевтів, які заробили за рік понад $1 млрд

Журнал Forbes опублікував топ-50 осіб, які заробили за останній рік понад $1 млрд у сфері охорони здоров’я. Список передбачувано очолюють власники компаній, які виробляють вакцину проти COVID-19 та супутні продукти.

Перша десятка фармацевтичного списку Forbes:

  • Угур Шахін ($4,2 млрд), генеральний директор німецької біотехнологічної компанії BioNTech. Шахіну належить близько 17% акцій компанії, які з початку січня 2021 року зросли в ціні на 160%.
  • Стефан Бансель ($4,1 млрд), генеральний директор американської фармацевтичної компанії Moderna. Володіє близько 6% акцій компанії, з початку 2021 року піднялися в ціні більш ніж на 550%.
  • Юань Ліпін ($4,1 млрд), громадянка Канади китайського походження, власниця 24% акцій компанії Shenzhen Kangtai Biological Products, виробника вакцини від коронавірусу, розробленої AstraZeneca та Оксфордським університетом. Акції дісталися Юань Ліпін після розлучення з головою правління компанії Ду Веймінєм.
  • Ху Кун ($3,9 млрд), глава та власник близько 50% акцій китайської компанії Contec Medical Systems, яка виробляє медичне обладнання. Акції компанії піднялися на 150% з моменту їх публічного розміщення на міжнародному ринку в серпні 2020 року.
  • Карл Хансен ($2,9 млрд), колишній професор Університету Британської Колумбії (Канада), генеральний директор та один із засновників канадської біотехнологічної компанії AbCellera, яка розробляє методи лікування на основі антитіл. У листопаді 2020 року препарат бамланівімаб, розроблений AbCellera, отримав дозвіл Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США на екстрене використання для лікування COVID-19.
  • Тімоті Спрингер ($2 млрд), професор біохімії та молекулярної фармакології Гарвардського університету, один із засновників і власник 3,5% компанії Moderna.
  • Серджо Стеванато ($1,8 млрд), власник італійської компанії Stevanato Group, найбільшого в світі виробника шприців-ручок для введення інсуліну. Також компанія виробляє ампули для понад сорока різних вакцин проти COVID-19.
  • Роберт Лангер ($1,5 млрд), біохімік, професор Масачусетського політехнічного інституту, один із засновників і власник 3% акцій компанії Moderna.
  • Премчанд Годха ($1,4 млрд), засновник індійської компанії Ipca Labs, яка виробляє дженерики та фармацевтичні інгредієнти. У 2020 році акції компанії виросли майже вдвічі – в основному, завдяки протималярійному препарату гідроксихлорохін, який на початку пандемії позиціонувався як ліки від COVID-19. Однак згодом Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що гідроксихлорохін практично не вплинув на зниження смертності від коронавірусу.
  • Август Трендл ($1,3 млрд), генеральний директор, засновник та власник 21% акцій американської компанії Medpace. Лабораторії Medpace надають широкий спектр фармацевтичних послуг – від проведення тестів на антитіла до COVID-19 до проведення складних клінічних випробувань для фармацевтичних фірм, які працюють над новими вакцинами та ліками.

Источник: mind.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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