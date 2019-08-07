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Forbes посчитал заработок Свитолиной - 6,1 млн. долларов за год

Forbes посчитал заработок Свитолиной - 6,1 млн. долларов за год

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, представляющая Харьков - очень богатый человек.

Журнал Forbes обнародовал список самых богатых спортсменок и их заработки за последний год.

В первой десятке оказались сплошь теннисистки.

Свитолина на 9-м месте. Она, как сосчитал Forbes заработала 6,1 млн долларов, в том числе 1,5 млн - за рекламу.

А самой богатой оказалась американская теннисистка Серена Уильямс, заработавшая 29,2 миллиона долларов за год.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: Свитолина

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