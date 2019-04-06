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Фото: На Запоріжжі встановили перші 25 вітротурбін Приморської ВЕС

Фото: На Запоріжжі встановили перші 25 вітротурбін Приморської ВЕС

На півдні Запорізької області встановлено 25 вітротурбін першої черги Приморської вітроелектростанції. Всього перша черга включає 26 вітрогенераторів.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на “Индустриалку“.

Сім вітрогенераторів встановили у районі Приморська, а 18 – на землях Борисівської сільради. Перші 7 турбін почали давати електроенергію вже наприкінці лютого.

Наразі сукупна потужність працюючих генераторів становить 68,94 МВт. Ще протягом 2-х місяців запрацюють всі 100 МВт Приморського вітропарку. Планується, що перша черга Приморської ВЕС буде генерувати близько 350 млн кВт-год “зеленої” електроенергії в рік

Фото: На Запоріжжі встановили перші 25 вітротурбін Приморської ВЕС

Фото: На Запоріжжі встановили перші 25 вітротурбін Приморської ВЕС

Фото: На Запоріжжі встановили перші 25 вітротурбін Приморської ВЕС

Источник: http://uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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