Фото: На Запоріжжі встановили перші 25 вітротурбін Приморської ВЕС
На півдні Запорізької області встановлено 25 вітротурбін першої черги Приморської вітроелектростанції. Всього перша черга включає 26 вітрогенераторів.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на “Индустриалку“.
Сім вітрогенераторів встановили у районі Приморська, а 18 – на землях Борисівської сільради. Перші 7 турбін почали давати електроенергію вже наприкінці лютого.
Наразі сукупна потужність працюючих генераторів становить 68,94 МВт. Ще протягом 2-х місяців запрацюють всі 100 МВт Приморського вітропарку. Планується, що перша черга Приморської ВЕС буде генерувати близько 350 млн кВт-год “зеленої” електроенергії в рік
Источник: http://uprom.info
Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу