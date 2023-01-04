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Французька GTT виходить з РФ: тепер росіяни залишаться без танкерів для перевезення ЗПГ

Французька GTT виходить з РФ: тепер росіяни залишаться без танкерів для перевезення ЗПГ

Французька інженерна група Gaztransport & Technigaz (GTT) припиняє свою діяльність у Росії, повідомляє пресслужба компанії.

Таке рішення керівництво ухвалило після вивчення останніх пакетів європейських санкцій, які включають заборону на надання інженерних послуг російським компаніям.

У GTT заявили, що її контракт із російською суднобудівною компанією "Звезда" на постачання 15 танкерів для перевезення зрідженого природного газу (ЗПГ) буде припинено з 8 січня.

"А втручання GTT в роботу двох найсучасніших суден для перевезення ЗПГ буде обмежено забезпеченням безпеки проєктів та цілісності технологій відповідно до чинних міжнародних санкцій", – йдеться у повідомленні.

Джерело: biz.liga.net

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