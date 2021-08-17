Французская компания разработала подключаемую к розетке солнечную батарею для использования в жилых помещениях

Французская компания Supersola разработала подключаемую к розетке солнечную батарею для использования в жилых помещениях.

«Этот продукт предназначен для тех, кто хочет окунуться в возобновляемую энергетику, не тратя много денег и рассчитывая на быстрый возврат инвестиций», — сказал представитель компании, - это позволяет людям сразу же начать вырабатывать и потреблять собственную электроэнергию».

Мощность солнечной батареи составляет 315 Вт, она оснащена микроинвертором. Её размеры составляют 170 на 108 на 12,5 сантиметров, а вес — 42,5 килограмма. Общий вес солнечной батареи, который также включает четыре 13-литровых балластных бака, которые могут заполняться водой, может быть увеличен до 94,5 кг при использовании вне помещений.

Номинальный выходной ток солнечной батареи составляет 1,3 ампера, а номинальное напряжение — 230 вольт. В комплект поставки также входит 5-метровый кабель, который можно подключить к розетке. С помощью специальных соединительных кабелей, предоставленных компанией, можно подключить до трех солнечных батарей.

«Эффективность продукта составляет около 18 процентов, что получается путем умножения эффективности солнечной батареи и используемого микроинвертора», — объясняет пресс-служба компании.

Солнечная батарея состоит из монокристаллических половинчатых фотоэлементов от китайского производителя Phono Solar Technology. Рама солнечной батареи, по данным компании, является собственной разработкой компании Supersola, некоторые детали изготовлены в Китае, а некоторые — в США. «Процесс сборки происходит в Нидерландах», — пояснил пресс-секретарь.

«В настоящее время мы масштабируем наш производственный процесс и надеемся достичь производительности в 100 солнечных батарей в неделю. Supersola предоставляет 15-летнюю гарантию на продукцию и 25- летнюю гарантию на производительность солнечной батареи. На весь продукт мы даем пятилетнюю гарантию», — заявили в компании. В настоящее время солнечная батарея продается за 699 евро с НДС, говорится в сообщении.

По данным производителя, в среднем солнечная батарея может вырабатывать во Франции 370 киловатт-часов в год, что соответствует экономии около 15 процентов в год на счетах за электроэнергию среднего домохозяйства. Одна солнечная батарея может покрыть годовое потребление бытовой техники в семье.

Источник: elektrovesti.net

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