Фірташ продав титановий бізнес у Криму російській компанії

"Ukrainian Chemical Products", яке входить до титанового бізнесу Group DF Дмитра Фірташа, продало всі свої активи в Криму компанії "Російський титан".

Про це повідомили в пресслужбі Group DF.

Зазначається, що через політичні обставини компанія "Ukrainian Chemical Products" втратила свою економічну привабливість, а тому, не маючи контролю над ним з 2016 року, група шукала можливість його продажу.

"Умови угоди передбачають, що все рухоме та нерухоме майно колишнього заводу "Кримський титан" переходить у власність покупця. Угода закрита, відповідні зміни внесені органами державної реєстрації України до реєстрів", - йдеться в повідомленні.

У 2014 році українське ПрАТ "Кримський титан" було перереєстровано з Армянська на Київ, потім Group DF перейменувала його на Ukrainian Chemical Products. Власником компанії є Ostchem Germany GmbH (Гамбург, Німеччина).

"Російський титан" було створено у липні 2021 року зі статутним капіталом 10 тис. руб. Його засновниками виступили Сергій Романенко — 50%, Роман Степанов — 30% та Сергій Максимов — 20%. Основним видом діяльності є видобуток та збагачення титаномагнієвої сировини.

Источник: epravda.com.ua

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